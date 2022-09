Construction d’une nouvelle école secondaire en Colombie-Britannique avec des «toilettes pour tous» non sexistes

Dans un effort pour devancer toute critique, le district scolaire de Cowichan Valley a publié une vidéo pour expliquer le concept du programme non sexiste « Des toilettes pour tous » qui est prévu pour sa nouvelle école secondaire de Cowichan, qui est actuellement en construction.

Le directeur des communications du district scolaire, Mike Russell, a déclaré que le district essayait d’être proactif avec la sortie de la vidéo et de répondre à toutes les préoccupations qui pourraient surgir dans la communauté avec le nouveau concept de toilettes, qui supprime les salles de bains séparées traditionnelles pour les hommes et étudiantes en faveur de toilettes privées autour d’un lavabo commun dans une pièce non sexiste.

Dans la vidéo, Russell a déclaré que le district avait constaté dans le passé que des politiques et des pratiques discriminatoires avaient eu un impact négatif sur la santé mentale et le développement des étudiants et leur avaient créé des défis à vie.

“C’est pour cette raison, et bien d’autres, que de nouvelles écoles sont conçues pour servir les élèves de tous les sexes, y compris en ayant des toilettes conçues pour tout le monde”, a-t-il déclaré.

« Tout comme une seule salle de bain dans un couloir d’école, ces toilettes nouvellement conçues peuvent être utilisées par n’importe qui, en mettant l’accent sur la sécurité, l’intimité et la dignité. Les toilettes offrent un espace d’accueil pour chaque élève et s’efforcent d’assurer la sécurité et l’intimité de tous les utilisateurs.

Russell a déclaré qu’avec des portes du sol au plafond sur chaque cabine de salle de bain individuelle et des installations conformes aux codes d’accessibilité, des toilettes pour tous favorisent l’indépendance de chaque élève.

Il a déclaré qu’une plus grande intimité dans les toilettes les rend plus confortables à utiliser et qu’elles offrent également de la dignité aux besoins de santé de chaque élève, tandis que l’ouverture et la connexion dans les zones centrales des toilettes autour des lavabos augmentent la sécurité.

En plus de l’abandon des salles de bains binaires hommes/femmes, Russell a déclaré qu’en plus des vestiaires standard pour hommes et femmes dans la nouvelle école, il y aura également un troisième vestiaire “universel” qui pourra être utilisé par tous les élèves. .

Quelques membres de la communauté ont déjà exprimé certaines inquiétudes au sujet du concept de vestiaire universel.

Russell a déclaré que le vestiaire universel sera de conception similaire aux toilettes pour tous en ce sens qu’il y aura des vestiaires séparés avec des portes du sol au plafond.

“Les toilettes pour tous créent un environnement scolaire qui garantit à tous les élèves la possibilité d’être en bonne santé, heureux et capables de poursuivre leurs objectifs, quel que soit leur sexe ou leurs capacités”, a déclaré Russell.

“Ils créent un avenir meilleur pour nous tous.”

