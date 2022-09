Construction de nuit dans la région de Glenmore à Kelowna – Kelowna Capital News

La ville de Kelowna procédera au pavage de nuit dans la région de Glenmore la semaine prochaine.

Le chantier se déroulera de 19h à 6h. du 5 au 8 septembre. Glenmore Road entre Begbie Road et 100 mètres au nord de John Hindle Drive sera pavée les nuits des 5, 7 et 8 septembre, la circulation étant à voie unique.

Le 6 septembre, Kane Road sera entièrement fermé pour la nuit pour le pavage.

Pendant ces périodes, seuls ceux qui vivent dans la zone seront autorisés à traverser les zones de travaux. Il n’y aura pas de stationnement dans la rue.

Le projet verra environ 10,5 kilomètres de route asphaltée.

