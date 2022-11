Constitution Hill: Nicky Henderson défend sa décision de retirer le favori de Champion Hurdle à Ascot | Nouvelles de la course

Nicky Henderson a défendu sa décision de retirer Constitution Hill en raison du terrain à Ascot samedi, déclarant qu’il aurait dû être “banni à vie” s’il avait laissé son hurdler vedette tenter sa chance dans la course.

Lors d’une réunion qui a été en proie à toute une série de non-coureurs, dont les vainqueurs de Cheltenham Grade One Edwardstone et L’Homme Presse, le favori de Champion Hurdle, Constitution Hill, a finalement été retiré à l’heure du déjeuner après une semaine de discussions pour savoir s’il tenterait sa chance.

Cela a laissé un peloton de seulement quatre dans le Coral Hurdle, remporté par Goshen de Gary Moore, sur une carte décevante qui comprenait un Chase de 1965 à deux coureurs, une victoire dans la deuxième course et un obstacle d’ouverture à trois coureurs.

Image:

Constitution Hill a remporté le Supreme Novices ‘Hurdle de l’année dernière avec style





Et tandis que Henderson maintenait qu’il voulait diriger sa star samedi, le terrain ne lui laissait guère d’autre choix que de retirer l’invaincu de cinq ans.

“Si j’avais couru Constitution Hill sur ce terrain hier, à mon avis, il aurait été dans sa boîte pendant un an, blessé”, a déclaré Henderson. Sky Sports Racing sur le débat sur les courses.

“Si c’était le même terrain [at the Cheltenham Festival], je ne le ferais pas. Ceux que j’ai courus vendredi, Dieu merci, ils allaient bien. Nous sommes allés marcher sur le parcours samedi et il s’est considérablement desséché et Chris Stickels [Clerk of the Course] d’accord avec moi.

“Il n’y avait pas du tout de problème, c’était noir sur blanc. Vous ne pouviez pas le risquer dessus, ni Edwardstone ni L’Homme Presse.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nicky Henderson a admis que courir Constitution Hill aurait conduit son cheval à rester dans son box pour le reste de la saison.



“Aucun peuple dans notre monde, les gens qui parcourent les parcours, connaissent les chevaux et doivent accepter les conséquences de ce qui se passe lorsque vous courez sur ce terrain, il est impossible que nous ayons pris ce risque.

“Cela aurait été suicidaire, stupide et dans l’intérêt du bien-être des chevaux, nous aurions dû être bannis à vie si nous l’avions fait.

“Je voulais courir. Cela a toujours été le plan, il y était préparé. Cela doit avoir quelque chose à voir avec ce long et chaud été, car il va de bon à doux, de bon à ferme.

“Ne vous méprenez pas, c’était bon à ferme hier.”

Cette décision a laissé les plans de Henderson en suspens, avec le vainqueur du Champion Hurdle 2020 Épatante devrait courir dans le Fighting Fifth Hurdle à Newcastle, en direct sur Sky Sports Racing.

Constitution Hill pourrait désormais se rendre à Cheltenham pour l’International Hurdle le mois prochain, bien que Henderson ait tenu à insister sur le fait que toutes les options sont ouvertes à ce stade.

“Il est sorti au galop ce matin au cas où il irait à Newcastle, Epatante est sortie ce matin – elle va à Newcastle”, a déclaré Henderson.

“Nous avons eu une longue conversation hier, nous avons plusieurs options – le Fighting Fifth le week-end prochain, (mais) Newcastle arrosait il y a une semaine. C’est comme ça en ce moment, la vie n’est pas ce qu’elle devrait normalement être à cette période de l’année.

“Les chevaux sont très importants, ils doivent sortir. Si nous devons les faire courir tous les deux, alors nous le faisons.

“L’alternative est d’attendre le (Unibet) International (Hurdle) le 10 décembre (à Cheltenham), cela vous laisserait 19 jours, un peu moins de trois semaines, pour la course en Irlande (Matheson Hurdle à Leopardstown), cela vous laisserait être possible, ou vous attendez au 21 janvier (Champion Hurdle Trial à Haydock) comme course de suivi car vous n’auriez pas le temps de l’International pour aller à Kempton.

“Donc, s’il est allé à l’International, soit il attend Haydock le 21, puis nous lui trouvons une autre course.”

Image:

Shishkin s’est arrêté lors de la saison dernière dans le Champion Chase





Henderson émet un avertissement Shishkin

Le gestionnaire de Seven Barrows a également publié une mise à jour sur le chasseur d’étoiles Chichkinequi est toujours sur la bonne voie pour faire une première course de la saison dans le Tingle Creek Chase à Sandown le mois prochain.”

“Nous envisageons certainement et espérons pouvoir nous rendre à Tingle Creek. Pour le moment, tout va bien et c’est ce que nous allons faire”, a-t-il ajouté.

“Mais s’il n’a pas raison et que je ne suis pas content et qu’il n’est pas content, nous ne le ferons pas. Si cela arrive sur un terrain difficile, je dirais que nous ne le ferons pas.”