Constitution Hill: le favori de Champion Hurdle sera le prochain à courir dans Champion Hurdle au Cheltenham Festival | Nouvelles de la course

Nicky Henderson est sur le point de tracer une route directe vers Cheltenham avec Constitution Hill, favori du champion Unibet Hurdle.

Le joueur de six ans est le leader du marché 1-5 pour le point culminant du Festival en mars après un autre succès à grande marge dans le Christmas Hurdle à Kempton le lendemain de Noël, acheminant son compagnon d’écurie Epatante de 17 longueurs – une augmentation de cinq longueurs sur son combat Cinquième verdict sur la jument crack.

Henderson avait mentionné le Champion Hurdle Trial à Haydock le 21 janvier comme un point d’arrêt possible pour son hurdler vedette, tandis que l’Irish Champion Hurdle se déroule à Leopardstown le 5 février.

Image:

Nico de Boinville est accueilli par la foule de Kempton après sa victoire sur Constitution Hill





Mais aucune des options ne semble probable maintenant. Le gestionnaire de Seven Barrows aurait été désireux de courir à Cheltenham si l’International Hurdle qui était initialement prévu pour le 10 décembre avait été ressuscité, mais ce n’est pas une possibilité, bien que Henderson ait soulevé l’idée.

Il a déclaré au podcast quotidien de Nick Luck: “Nous avons eu un peu de mal, j’ai eu ce que je pensais être une idée assez brillante, mais cela ne se produit pas tout à fait et je peux comprendre pourquoi, mais j’ai en quelque sorte demandé si nous pourrions avoir l’International Hurdle qui a été abandonné reporté le Trials Day à Cheltenham.

“Si cela avait été possible, j’y serais allé avec lui, mais je n’aime vraiment pas l’idée de Haydock et je pense donc presque certainement que Constitution Hill ne se représentera pas avant Cheltenham.

“Il est évidemment très bon frais, il était très bon la première fois cette année dans le Fighting Fifth. L’année dernière, nous sommes allés de Tolworth à Cheltenham et vous n’auriez pas pu mieux l’avoir, donc je ne vois vraiment aucun intérêt, il n’y a rien à gagner.

“Je pourrais avoir une journée portes ouvertes ou quelque chose comme ça pour que les gens puissent venir le voir – j’aurais pensé que c’était une possibilité.”

Épatante a remporté le Champion Hurdle en 2020 et a terminé troisième et deuxième derrière Honeysuckle lors des renouvellements ultérieurs, mais après avoir été largement battue deux fois par Constitution Hill, ses plans futurs n’ont pas encore été décidés – avec des commentaires similaires appliqués à Relkeel Hurdle troisième First Street.

Henderson a ajouté: “Nous n’avons pas encore discuté (Cheltenham) avec Epatante, nous verrons ce qu’elle fait. La première rue est difficile – je veux dire où va-t-il? Il est sur le point de le faire, mais il n’est pas resté deux ans et demi sur ce terrain le week-end. Vous l’inscririez de toute façon. C’est un très bon cheval.

Image:

Aidan Coleman célèbre après la victoire d’Epatante dans l’Aintree Hurdle





Seven Barrows abrite le vainqueur de Relkeel le rocher de Mariequi est sur la bonne voie pour défendre son titre Mares’ Hurdle au Festival avant une éventuelle étape jusqu’à trois milles dans le Liverpool Hurdle à Aintree.

Henderson a déclaré: “Ce que j’aimerais vraiment faire avec elle, c’est aller à Cheltenham, j’aimerais qu’elle défende son titre, puis je penserais sérieusement à aller à Aintree et à l’essayer sur trois.

“Nous en avons toujours parlé et tout s’est bien passé, vous trouvez Constitution Hill entrant dans les deux milles et demi à Aintree.

Image:

Marie’s Rock en route vers la victoire dans le Relkeel Hurdle à Cheltenham





“Sommes-nous tentés de la mettre dans les Stayers (à Cheltenham)? La réponse est probablement non, nous nous en tiendrons aux Mares et ensuite (regardez Aintree) non seulement à cause de Constitution Hill, mais parce que nous avons vraiment toujours discuté si elle resterait trois.”

Jonbon avait 22 longueurs de retard sur Constitution Hill lorsqu’il était deuxième de la Suprême la saison dernière, mais a fait un passage sans heurt aux clôtures cette campagne, naviguant vers la victoire sur son arc de chasse à Warwick avant de sceller un verdict prêt de huit longueurs porté au niveau de première année à Sandown à début décembre.

Un retour à Warwick le 11 février est désormais son agenda.

Henderson a déclaré: “Jonbon ira au Kingmaker à Warwick, qui est la seule course dans laquelle il peut vraiment courir. Il y est allé une fois et c’est un bon test de saut – je pense que cela lui ferait du bien.”

Image:

Jonbon a été sans faute avec ses sauts lors de la victoire dans le Chaseeeee des novices d’Henry VIII





Ancienne star des deux milles Chichkine est sur le point d’intensifier son voyage à Kempton plus tard ce mois-ci après un retour décevant dans le Tingle Creek, Henderson ne l’ayant même pas inscrit pour le Champion Chase à Cheltenham, choisissant plutôt de le mettre dans les deux milles et demi Ryanair Chase, ainsi que la Cheltenham Gold Cup de trois milles et quart.

Il a ajouté: “Le plan pour le moment est d’aller à Kempton samedi semaine pour le Silviniaco Conti sur deux milles et demi.”