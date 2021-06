Constellation Brands investit dans le mezcal de Bryan Cranston et Aaron Paul

Aaron Paul et Bryan Cranston assistent au Big Game Big Give 2020 à Star Island le 1er février 2020 à Miami, en Floride.

Le brasseur de Corona Constellation Brands a annoncé jeudi avoir pris une participation minoritaire dans Dos Hombres, la marque de mezcal lancée par les stars de « Breaking Bad », Bryan Cranston et Aaron Paul.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais ces transactions peuvent être très lucratives pour les célébrités qui lancent leurs propres marques d’alcool, en s’appuyant sur la force de leur notoriété. En 2017, Diageo aurait racheté Casamigos, la marque de tequila lancée par George Clooney et son ami Rande Gerber, pour 1 milliard de dollars. L’Aviation Gin de Ryan Reynolds s’est vendu jusqu’à 610 millions de dollars l’année dernière, également à Diageo.

Cranston et Paul ont lancé Dos Hombres il y a deux ans. La marque de mezcal sera toujours détenue de manière indépendante après l’accord. Constellation a réalisé l’investissement par le biais de sa filiale de capital-risque.

« Notre objectif est de réaliser des investissements stratégiques et minoritaires dans des marques à fort potentiel dans des catégories en croissance, et le marché américain du mezcal continue de montrer un grand potentiel », a déclaré la vice-présidente de Constellation Ventures, Jennifer Evans, dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’investir davantage dans la catégorie avec une équipe et une marque formidables qui, selon nous, ont beaucoup de potentiel de croissance. »

L’année dernière, la catégorie mezcal a augmenté de 14%, selon les données du tracker de l’industrie IWSR. Le segment ultra-premium, auquel appartient Dos Hombres, est la partie de la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide. Une bouteille de 750 millilitres de Dos Hombres se vend environ 65 $.

Les actions de Constellation ont baissé de 1% dans les échanges matinaux. Les actions de la société ont augmenté de près de 7 % cette année, ce qui lui confère une valeur marchande d’environ 45 milliards de dollars.