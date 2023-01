Constantin, l’ancien et dernier roi de Grèce, décède à 82 ans

Commentez cette histoire Commenter

ATHÈNES, Grèce – Constantin, l’ancien et dernier roi de Grèce, qui a remporté une médaille d’or olympique avant de s’empêtrer dans la politique instable de son pays dans les années 1960 en tant que roi et a passé des décennies en exil, est décédé. Il avait 82 ans. Les médecins de l’hôpital privé Hygeia d’Athènes ont confirmé à l’Associated Press que Constantine était décédé mardi soir après un traitement dans une unité de soins intensifs, mais n’avaient pas plus de détails en attendant une annonce officielle.

Lorsqu’il accéda au trône sous le nom de Constantin II en 1964 à l’âge de 23 ans, le jeune monarque, qui avait déjà atteint la gloire en tant que médaillé d’or olympique en voile, était extrêmement populaire. L’année suivante, il avait gaspillé une grande partie de ce soutien avec son implication active dans les machinations qui ont fait tomber le gouvernement élu de l’Union du Centre du Premier ministre George Papandreou.

L’épisode de la défection du parti au pouvoir de plusieurs législateurs, encore largement connu en Grèce sous le nom d ‘«apostasie», a déstabilisé l’ordre constitutionnel et conduit à un coup d’État militaire en 1967. Constantin a finalement affronté les dirigeants militaires et a été contraint à l’exil.

La dictature a aboli la monarchie en 1973, tandis qu’un référendum après le rétablissement de la démocratie en 1974 a anéanti tout espoir que Constantin avait de régner à nouveau.

Réduit dans les décennies suivantes à de simples visites éphémères en Grèce qui soulevaient à chaque fois une tempête politique et médiatique, il a pu se réinstaller dans son pays d’origine dans ses années de déclin lorsque s’opposer à sa présence n’avait plus valeur d’insigne d’un républicanisme vigilant. Avec une nostalgie minimale pour la monarchie en Grèce, Constantin est devenu une figure relativement peu controversée.

Constantin est né le 2 juin 1940 à Athènes du prince Paul, frère cadet du roi George II et héritier présomptif du trône, et de la princesse Federica de Hanovre. Sa sœur aînée Sophia est l’épouse de l’ancien roi Juan Carlos Ier d’Espagne. Le prince Philip, d’origine grecque, feu duc d’Édimbourg et époux de feu la reine Elizabeth II du Royaume-Uni, était un oncle.

La famille, qui avait régné en Grèce à partir de 1863 en dehors d’un intermède républicain de 12 ans entre 1922-1935, descendait du prince Christian, plus tard Christian IX de Danemark, de la maison de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg branche du Danemark famille régnante.

Avant le premier anniversaire de Constantin, la famille royale a été forcée de fuir la Grèce lors de l’invasion allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, s’installant à Alexandrie en Égypte, en Afrique du Sud et de retour à Alexandrie. Le roi George II retourna en Grèce en 1946, à la suite d’un référendum contesté, mais mourut quelques mois plus tard, faisant de Constantin l’héritier du roi Paul Ier.

Constantin a fait ses études dans un internat, puis a fréquenté les trois académies militaires ainsi que les cours de la faculté de droit d’Athènes pour se préparer à son futur rôle. Il a également participé à divers sports, dont la voile et le karaté, dans lesquels il détenait une ceinture noire.

En 1960, à l’âge de 20 ans, lui et deux autres marins grecs ont remporté une médaille d’or dans la classe Dragon – qui n’est plus une classe olympique – aux Jeux olympiques de Rome. Alors qu’il était encore prince, Constantin a été élu membre du Comité international olympique et est devenu membre honoraire à vie en 1974.

Le roi Paul I mourut d’un cancer le 6 mars 1964 et Constantin lui succéda, quelques semaines après que le parti de l’Union du centre eut triomphé des conservateurs avec 53 % des voix.

Le Premier ministre, George Papandreou, et Constantine avaient initialement une relation très étroite, mais elle s’est rapidement détériorée à cause de l’insistance de Constantine sur le fait que le contrôle des forces armées était la prérogative du monarque.

Avec de nombreux officiers jouant avec l’idée d’une dictature et considérant tout gouvernement non conservateur comme indulgent envers le communisme, Papandreou voulait contrôler le ministère de la Défense et a finalement exigé d’être également nommé ministre de la Défense. Après un échange de lettres acrimonieux avec Constantin, Papandréou démissionne en juillet 1965.

L’insistance de Constantin à nommer un gouvernement composé de transfuges centristes qui a remporté une courte majorité parlementaire au troisième essai était extrêmement impopulaire. Beaucoup le considéraient comme manipulé par sa mère intrigante, la reine douairière Frederica.

“Les gens ne veulent pas de toi, prends ta mère et vas-y !” est devenu le cri de ralliement des manifestations qui ont secoué la Grèce à l’été 1965.

Finalement, Constantin fit une sorte de trêve avec Papandréou et, avec son accord, nomma un gouvernement de technocrates puis un gouvernement dirigé par les conservateurs pour organiser des élections en mai 1967.

Mais, avec les sondages fortement favorables à l’Union du Centre et avec le fils de gauche de Papandreou, Andreas, gagnant en popularité, Constantin et ses courtisans craignaient la vengeance et, avec l’aide d’officiers de haut rang, préparèrent un coup d’État.

Cependant, un groupe d’officiers de rang inférieur, dirigé par des colonels, préparait son propre coup d’État et, informé des plans de Constantin par une taupe, proclama une dictature le 21 avril 1967.

Constantin a été pris par surprise et ses sentiments envers les nouveaux dirigeants étaient évidents sur la photo officielle du nouveau gouvernement. Il fait semblant de les accompagner, tout en préparant un contre-coup d’État avec l’aide des troupes du nord de la Grèce et de la marine, qui lui est fidèle.

Le 13 décembre 1967, Constantin et sa famille se sont envolés pour la ville septentrionale de Kavala avec l’intention de marcher sur Thessalonique et d’y établir un gouvernement. Le contre-coup, mal géré et infiltré, s’effondre et Constantin est contraint de fuir à Rome le lendemain. Il ne reviendrait jamais en tant que roi régnant.

La junte a nommé un régent et, après un contre-coup d’État avorté de la marine en mai 1973, a aboli la monarchie le 1er juin 1973. Un plébiscite de juillet, largement considéré comme truqué, a confirmé la décision.

Lorsque la dictature s’est effondrée en juillet 1974, Constantin était impatient de retourner en Grèce, mais a été déconseillé par le politicien vétéran Constantin Karamanlis, qui est revenu d’exil pour diriger un gouvernement civil. Karamanlis, qui avait également dirigé le gouvernement entre 1955 et 1963, était un conservateur mais s’était heurté à la cour au sujet de ce qu’il considérait comme une ingérence excessive dans la politique.

Après sa victoire triomphale aux élections de novembre, Karamanlis a appelé à un plébiscite sur la monarchie en 1974. Constantin n’a pas été autorisé à faire campagne dans le pays, mais le résultat était sans ambiguïté et largement accepté : 69,2 % ont voté en faveur d’une république.

Peu de temps après, Karamanlis a déclaré que la nation s’était débarrassée d’une croissance cancéreuse. Constantin a déclaré le lendemain du référendum que “l’unité nationale doit primer… Je souhaite de tout cœur que les développements justifient le résultat du vote d’hier”.

Jusqu’à ses derniers jours, Constantin, tout en acceptant que la Grèce était désormais une république, a continué à se faire appeler roi de Grèce et ses enfants comme princes et princesses même si la Grèce ne reconnaissait plus les titres de noblesse.

Pendant la plupart de ses années d’exil, il a vécu à Hampstead Garden Suburb, à Londres, et aurait été particulièrement proche de son deuxième cousin Charles, le prince de Galles et maintenant le roi Charles III.

Alors qu’il a fallu 14 ans à Constantin pour retourner dans son pays, brièvement, pour enterrer sa mère, la reine Federica en 1981, il a multiplié ses visites par la suite et, à partir de 2010, y a élu domicile. Les conflits se poursuivent : en 1994, le gouvernement socialiste de l’époque lui retire sa nationalité et exproprie ce qui reste des biens de la famille royale. Constantine a poursuivi devant la Cour européenne des droits de l’homme et a obtenu 12 millions d’euros en 2002, une fraction des 500 millions qu’il avait réclamés.