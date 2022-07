Constance Wu révèle qu’elle a tenté de se suicider après le contrecoup de Twitter en 2019 – National

AVERTISSEMENT – Cet article mentionne le suicide. La discrétion du lecteur est conseillée.

Après une interruption de trois ans des réseaux sociaux, l’actrice Constance Wu est revenue sur Twitter jeudi pour parler de sa pause et de la façon dont la cruauté à laquelle elle a été confrontée en ligne l’a poussée à tenter de se suicider.

La fous riches asiatiques La star a abordé le contrecoup qu’elle a reçu en 2019 lorsqu’elle a tweeté sur le renouvellement de Fraîchement débarqué du bateau (FOTB) – une série dans laquelle elle jouait à l’époque.

À l’époque, Wu a tweeté qu’elle était « tellement bouleversée en ce moment que je pleure littéralement. Pouah. F – k », après avoir appris que la série était renouvelée pour une sixième saison.

L’histoire continue sous la publicité

Elle a envoyé un tweet de suivi, disant: “F-king hell.”

Les tweets ont depuis été supprimés.

Et alors qu’elle défendait les tweets à l’époque, affirmant qu’elle était déçue du renouvellement car cela signifiait qu’elle devait mettre de côté un autre projet important, la missive de jeudi a déclaré que le contrecoup était bien plus dommageable qu’elle ne l’avait jamais laissé entendre.

“J’étais peur de revenir sur les réseaux sociaux parce que j’en ai presque perdu la vie : il y a trois ans, lorsque j’ai fait des tweets négligents sur le renouvellement de mon émission de télévision, cela a déclenché l’indignation et la honte sur Internet qui sont devenues assez graves », a écrit Wu.

“Je me sentais mal à propos de ce que j’avais dit, et quand quelques DM d’une autre actrice asiatique m’ont dit que j’allais devenir un fléau pour la communauté américaine d’origine asiatique, j’ai commencé à avoir l’impression que je ne méritais même plus de vivre. Que j’étais une honte pour les AsAms (Américains d’origine asiatique), et qu’ils seraient mieux sans moi.

L’histoire continue sous la publicité

Wu a déclaré qu’un ami l’avait trouvée lors d’une tentative de suicide et l’avait emmenée aux urgences.

“AsAms ne parle pas assez de santé mentale”, a poursuivi Wu. « Bien que nous célébrions rapidement les victoires en matière de représentation, il y a beaucoup d’évitement autour des problèmes les plus inconfortables au sein de notre communauté. Même mes tweets sont devenus un sujet si délicat que la plupart de mes collègues de l’AsAm ont décidé que c’était le moment de m’éviter ou de me glacer.

“Après une petite pause d’Hollywood et beaucoup de thérapie, je me sens assez bien pour revenir ici (au moins pour un petit moment)”, a conclu l’acteur, suivi d’informations pour la National Suicide Prevention Hotline.

En 2019, Wu a déclaré au Los Angeles Times qu’elle avait répondu au renouvellement de son émission avec colère parce qu’elle “avait ce moment de chaleur où je me suis fâchée parce que j’ai dû abandonner un travail que j’attendais avec impatience et que je poursuivais depuis un moment .”

L’histoire continue sous la publicité

Elle a également déclaré avoir été surprise lorsque les tweets ont fait la une des journaux.

“Je ne m’en veux pas parce que je me connais”, a-t-elle déclaré. “Mais je ne pense pas avoir réalisé que les gens prêtaient autant d’attention à mon Twitter.”

Elle a également publié une déclaration à l’époque, tentant d’expliquer en profondeur pourquoi elle était bouleversée.

Wu a publié une explication plus approfondie de son explosion dans un communiqué.

“J’aime FOTB. J’étais temporairement contrarié hier non pas parce que je déteste la série mais (parce que) son renouvellement m’a obligé à abandonner un autre projet qui me passionnait vraiment. Donc, mes réponses consternées sur les réseaux sociaux concernaient davantage cet autre projet et non FOTB“, a écrit l’actrice dans un communiqué publié sur Twitter, qui a depuis été supprimé.

«Mais je comprends comment cela pourrait sembler interconnecté et pourrait devenir confus. Alors me voici en train de le démêler avec ma vérité : FOTB est un grand spectacle dont je suis fier et que j’apprécie. J’ai appris à explorer pleinement mon personnage et je la connais comme ma poche. Donc, jouer Jessica est amusant, facile et agréable.

L’histoire continue sous la publicité

Elle a poursuivi en disant qu’elle “évidemment” ne déteste pas “faire un spectacle amusant, facile et agréable”. Mais en général, j’ai toujours recherché le défi artistique plutôt que le confort et la facilité.

Wu a précisé qu’elle était bouleversée de ne pas pouvoir travailler sur un autre projet “parce que l’autre projet m’aurait mis au défi en tant qu’artiste”.

“Parfois, même mes amis les plus proches sont déconcertés par la façon dont je pourrais valoriser les défis/difficultés artistiques plutôt que le succès/le bonheur. Mais je fais. Je sais que c’est bizarre.

Wu a déclaré que ses paroles étaient «insensibles à ceux qui luttent, particulièrement insensibles compte tenu du fait que j’étais également dans cette lutte. Je le regrette et ce n’était pas agréable et j’en suis désolé.

L’histoire continue sous la publicité

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise et avez besoin d’aide, des ressources sont disponibles. En cas d’urgence, veuillez appeler le 911 pour une aide immédiate.

Pour un répertoire des services de soutien dans votre région, visitez l’Association canadienne pour la prévention du suicide.

En savoir plus sur la façon d’aider une personne en crise.