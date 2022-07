Constance Wu révèle qu’elle a tenté de se suicider après le contrecoup de “Fresh Off The Boat” en 2019

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Constance Wu a admis avoir tenté de se suicider en 2019 après avoir reçu des réactions négatives suite à sa réaction au renouvellement de “Fresh Off The Boat”.

Wu a réagi négativement à la nouvelle du renouvellement, ce qui a poussé les gens à critiquer l’actrice. Elle a expliqué plus tard qu’elle était “temporairement bouleversée” à l’époque parce que le renouvellement de “Fresh Off The Boat” signifiait qu’elle devait abandonner un rôle qui la passionnait “vraiment”.

L’actrice “Crazy Rich Asians” a disparu des réseaux sociaux et de son travail au cours des trois dernières années. Wu a expliqué qu’elle avait tenté de se suicider suite au contrecoup.

LA VRAIE RAISON POUR LAQUELLE CONSTANCE WU A EXPLOSÉ AU SUJET DU RENOUVELLEMENT “FRESH OFF THE BOAT”: RAPPORT

“Avec le recul, c’est surréaliste que quelques DM m’aient convaincu de mettre fin à mes jours, mais c’est ce qui s’est passé. Heureusement, un ami m’a trouvé et m’a emmené aux urgences.”

“Ce fut un moment effrayant qui m’a fait beaucoup réévaluer ma vie”, a écrit Wu sur Twitter jeudi.

“Mes tweets sont devenus un sujet si délicat que la plupart de mes AsAm [Asian American] collègues ont décidé ce était le moment de m’éviter ou de me glacer. J’admets que ça fait très mal, mais ça m’a aussi fait réaliser à quel point il est important de tendre la main et de prendre soin des gens qui traversent une période difficile.”

“C’est pourquoi j’ai écrit mon livre et pourquoi je suis ici aujourd’hui – pour tendre la main et aider les gens à parler de choses inconfortables afin de les comprendre, d’en tenir compte et d’ouvrir des voies de guérison”, a-t-elle ajouté.

Wu a passé les trois dernières années à travailler sur sa santé mentale et à écrire ses mémoires, “Making a Scene”. Le livre devrait sortir en octobre.

Wu est né et a grandi à Richmond, en Virginie. Elle a fréquenté le Lee Strasberg Theatre Institute à New York et a commencé sa carrière dans le théâtre classique.

Elle a décroché des rôles au début de sa carrière dans “Stephanie Daley”, “Year of the Fish” et “Sound of my Voice”.

Wu est surtout connue pour ses rôles dans “Fresh Off The Boat”, “Hustlers”, “Crazy Rich Asians” et “Eastsiders”.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255).