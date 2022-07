Constance Wu a tenté de se suicider après une controverse sur Twitter Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Constance Wu a révélé qu’elle avait “presque perdu” sa vie à cause des réseaux sociaux. L’actrice, 40 ans, a fait ce commentaire émouvant dans un long message marquant son retour sur les réseaux sociaux après une absence de plusieurs années le jeudi 14 juillet. Wu a supprimé son compte Twitter à la suite d’une controverse de 2019 concernant une série de messages sur sa sitcom ABC. Fraîchement débarqué du bateau.

“Je n’ai pas été sur les réseaux sociaux depuis près de 3 ans”, a-t-elle écrit jeudi. “Tbh, j’ai un peu peur, mais je rentre mon orteil pour dire que je suis là et pendant que j’étais parti, j’ai écrit un livre intitulé Créer une scène. Il est difficile de parler de cette prochaine partie… mais j’avais peur de revenir sur les réseaux sociaux parce que j’ai failli y perdre la vie », a-t-elle expliqué.

Dans les tweets de mai 2019, Constance a posté qu’elle était “tellement bouleversée maintenant que je pleure littéralement” à propos du renouvellement d’ABC Fraîchement débarqué du bateau. Elle a également écrit le mot “n’aime pas” sur une annonce de renouvellement. Les messages ont soulevé des sourcils, car être généralement le chef de file d’une émission de réseau renouvelée serait une chose positive – mais Constance a déclaré plus tard que ses tweets «inopportuns» étaient parce que le calendrier de l’émission signifiait qu’elle était incapable de faire «un autre projet que j’étais vraiment passionné de.” Elle a également précisé qu’elle était “tellement reconnaissante” pour le renouvellement et que ses tweets n’étaient “pas gentils, et j’en suis désolée”.

“Il y a 3 ans, lorsque j’ai fait des tweets négligents sur le renouvellement de mon émission de télévision, cela a déclenché l’indignation et la honte sur Internet qui sont devenues assez graves”, a-t-elle déclaré dans le message du 14 juillet 2022. “Je me sentais horrible à propos de ce que j’avais dit, et quand quelques DM d’une collègue actrice asiatique m’ont dit que j’allais devenir un fléau pour la communauté asiatique américaine, j’ai commencé à avoir l’impression que je ne méritais même plus de vivre”, la fous riches asiatiques étoile divulguée.

Heureusement, un ami est intervenu et a pu emmener Constance à l’hôpital. « Que j’étais une honte pour AsAms, et ils seraient mieux sans moi. Avec le recul, c’est surréaliste que quelques DM m’aient convaincu de mettre fin à mes jours, mais c’est ce qui s’est passé. Heureusement, un ami m’a trouvée et m’a emmenée aux urgences », a-t-elle déclaré.

Fraîchement débarqué du bateau a duré six saisons, de 2015 à 2020. Dans l’émission, Constance a joué le rôle principal féminin Jessica Huang, qui est également l’épouse à l’écran de Parc Randallc’est Louis. Après la confirmation de la fin de l’émission, les fans en ligne ont commencé à blâmer Constance – cependant, l’ancien président d’ABC Entertainment Karey Burk a précisé que cela n’avait rien à voir avec l’actrice.

“Constance était en fait incroyable cette saison dans la série, et nous étions ravis de l’avoir là-bas”, a déclaré Karey à la presse. “[The show’s end] était vraiment une décision conjointe entre nous et FOX et les créateurs.., étant donné la vie de ces personnages, il était temps de passer à autre chose. Eddie est diplômé du lycée et quitte la maison. J’avais juste l’impression que ça arrivait à sa conclusion naturelle », a-t-elle expliqué.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez envisagez de vous suicider, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255), envoyez “STRENGTH” à la Crisis Text Line au 741-741 ou rendez-vous sur https://t .co/rRfEpX8Lhm – Constance Wu (@ConstanceWu) 14 juillet 2022

Dans le message de Constance, elle a déclaré que le contrecoup “fait beaucoup de mal” mais aussi “m’a fait réaliser à quel point il est important de tendre la main et de prendre soin des personnes qui traversent une période difficile”. Son livre, qui est une collection d’essais, vise également à encourager les gens à demander de l’aide sur les « choses inconfortables » et les « voies ouvertes vers la guérison ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 1-800-273-TALK (8255), ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741741.