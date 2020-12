Constance Wu est une nouvelle mère, selon les rapports.

La star de Crazy Rich Asians and Hustlers, 38 ans, aurait donné naissance à une petite fille au cours de l’été, qu’elle partage avec son petit ami musicien Ryan Kattner.

La star n’a jamais confirmé une grossesse ou la naissance de son premier enfant, et n’a pas été vue publiquement depuis février de cette année.

Maintenant E! News rapporte que le couple et leur nouveau-né «vont très bien, et ils sont tellement excités et heureux».

La dernière apparition publique de Constance a eu lieu lors du Kelly Clarkson Show, ainsi que sur le tapis rouge du Queerties Award le même mois.







Elle a également qualifié ses comptes de réseaux sociaux de «défunts», n’ayant rien publié depuis mai.

Son petit ami Ryan dirige le groupe de rock Man Man, qui a sorti un nouvel album en mai.

Pendant ce temps, la carrière de Constance au grand écran se poursuit de plus en plus malgré un retard présumé du film.

Son dernier projet, I Was A Simple Man, est prévu pour une sortie lors du Festival du film de Sundance en janvier.







Et sa co-star de Crazy Rich Asians, Henry Golding, a déclaré que la suite du succès de 2018 faisait face à des retards.

Constance a remporté un Golden Globe pour sa performance, mais les fans devront peut-être attendre un certain temps pour revoir Rachel Chu car les acteurs et l’équipe veulent obtenir le film parfait.

Henry a déclaré à Digital Spy: « [They’re] essayer de déchiffrer le script maintenant. Ils ont les deux livres que Kevin Kwan a écrits encore à venir et ils essaient de trouver un angle pour les convertir de page en scénario en film.







«C’est un processus très compliqué parce que, visuellement, parfois un roman n’a pas autant de sens qu’il le ferait à l’écran dans une adaptation directe. Il faut donc vraiment le changer pour le rendre intéressant.

« L’autre problème est que nous avons le premier avec lequel rivaliser, tout le monde a des attentes très élevées. Ce ne sera pas aussi facile que le premier. C’est toujours un travail en cours, c’est sûr. »

The Mirror a contacté les représentants de Constance pour obtenir des commentaires.