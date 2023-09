Const. Rick O’Brien parmi les officiers tombés au combat honorés au BC Law Enforcement Memorial

Des centaines de policiers et d’autres agents d’intervention d’urgence de partout dans la province ont défilé solennellement dans les rues de Victoria dimanche.

Il s’agissait de la plus récente édition de l’événement commémoratif annuel des forces de l’ordre de la Colombie-Britannique, qui a lieu chaque mois de septembre pour honorer les policiers tombés au combat lors de la Journée commémorative de la police nationale et des agents de la paix.

Mais la marche de cette année a pris un ton encore plus sombre, survenant deux jours après qu’un agent de la GRC de Ridge Meadows ait été tué par balle.

Const. Rick O’Brien, 51 ans, a été tué vendredi alors qu’il exécutait un mandat de perquisition à Coquitlam, en Colombie-Britannique, une ville de 150 000 habitants située à environ 25 kilomètres à l’est de Vancouver. Deux autres policiers ont été blessés dans le même incident.

REGARDER | La police de Colombie-Britannique rend hommage à ses collègues assassinés : La police de toute la Colombie-Britannique rend hommage aux policiers tombés au combat à Victoria Des centaines de policiers et d’autres premiers intervenants de partout en Colombie-Britannique ont défilé à Victoria le 24 septembre pour le mémorial annuel des forces de l’ordre de la Colombie-Britannique. L’événement a eu lieu deux jours après que le const. Rick O’Brien a été abattu alors qu’il était en service à Coquitlam, en Colombie-Britannique

O’Brien est le neuvième policier tué alors qu’il était en service au Canada au cours de la dernière année, dont deux en Colombie-Britannique.

Samedi, le service des poursuites de la Colombie-Britannique a approuvé les accusations de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre avec une arme à feu contre Nicholas Bellemare, 25 ans, en lien avec l’incident.

Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, a pris la parole dimanche lors des événements commémoratifs près de l’Assemblée législative provinciale, où un monument à la mémoire des officiers tués dans l’exercice de leurs fonctions a été érigé en 2004.

« À la famille et aux amis du gendarme Rick O’Brien et des détachements de Coquitlam et Ridge Meadow, nous sommes profondément attristés par votre perte incommensurable », a déclaré Farnworth aux agents, qui portaient les uniformes de plusieurs forces à travers la province.

« La dernière année a été extrêmement difficile pour les services de police partout au Canada… Nous reconnaissons l’incroyable perte et le chagrin ressentis par les familles, les amis et les collègues policiers. »

Des policiers de plusieurs services de la province marchent en formation à Victoria pour marquer l’événement annuel commémoratif des forces de l’ordre de la Colombie-Britannique, dimanche, quelques jours après que le const. Rick O’Brien a été abattu alors qu’il était en service à Coquitlam, en Colombie-Britannique (Claire Palmer/CBC)

Lors de la cérémonie au monument à Victoria, un membre de la GRC a joué de la trompette en l’honneur des policiers tombés au combat. D’autres ont tiré des coups de fusil en l’air en signe de deuil, tandis que d’autres ont déposé des couronnes en souvenir de leurs camarades décédés.

Pendant ce temps, les camions de pompiers ont étendu leurs grues, drapées de grands drapeaux du Canada et de la Colombie-Britannique, sur la rue, tandis que des agents des forces de l’ordre défilaient en dessous, y compris des unités de motocyclettes et des joueurs de cornemuse.

Nous nous préparons à rendre hommage aux policiers et aux agents de la paix qui ont fait le sacrifice ultime tout en servant leurs communautés. @BCLEMemorial #BCLEM pic.twitter.com/nd8z3IifmM —@vicpdcanada

« Cœurs lourds »

Après les événements tragiques de vendredi, Const. Jenna Carver, du service de police de Victoria, a déclaré que de nombreux membres de la communauté chargée de l’application de la loi sont en deuil et qu’il est important de voir des membres du public montrer leur soutien.

« Il y a beaucoup de cœurs lourds et de gens qui souffrent vraiment… ces derniers jours ont été émouvants », a déclaré Carver à CBC News. « Il n’y a pas beaucoup de mots pour décrire les émotions qui se manifestent dans quelque chose comme ça.

« Le plus important, c’est qu’un héros dont on se souvient n’est jamais oublié. C’est ce que signifie tout ce week-end. »

Jusqu’à présent en 2023, cinq policiers ont été tués à travers le pays alors qu’ils étaient en service, à l’exclusion des incidents impliquant des véhicules à moteur :

22 septembre — Const. de la GRC de Ridge Meadows Rick O’Brien, 51 ans (Coquitlam, Colombie-Britannique)

11 mai — Le sergent de la Police provinciale de l’Ontario. Éric Mueller, 42 ans (Bourget, Ont.)

27 mars — Sûreté du Québec Sgt. Maureen Breau, 42 ans (Louiseville, Qué.)

16 mars — Const. Travis Jordan, 35 ans

16 mars — Const. Brett Ryan, 30 ans

En 2022, cinq agents en service ont également été tués partout au Canada :