consortium à la recherche de la branche Cannes Lions d’Ascential | Actualité économique

Un consortium d’investisseurs stratégiques et financiers a contacté Ascential, le groupe de données et de technologie FTSE 250, pour lui proposer de reprendre ses opérations Cannes Lions et autres événements.

Sky News a appris que Hyve, une société d’expositions financée par des capitaux privés, et MediaLink, une société de conseil en médias et marketing appartenant à United Talent Agency, avaient déposé une offre pour acquérir la branche événementielle d’Ascential au cours des dernières semaines.

Le consortium, qui bénéficierait également d’un financement tiers provenant d’une société de rachat anonyme, serait conseillé par LionTree Advisors, la banque d’investissement.

Dans le cadre de ses projets, MediaLink acquerrait les Lions et les actifs associés, notamment WARC, tandis que Hyve deviendrait propriétaire de Money 20/20, un événement international majeur dans le domaine des technologies financières.

Il n’était pas clair mercredi si le conseil d’administration d’Ascential, présidé par Scott Forbes, s’était engagé auprès du consortium sur son offre.

La valeur de l’offre n’a pas non plus pu être déterminée.

Néanmoins, la divulgation d’une approche concernant la branche événementielle d’Ascential – qui n’a pas été notifiée à la bourse de Londres – pourrait exercer une pression sur M. Forbes et Duncan Painter, directeur général, pour qu’ils divulguent davantage de détails aux investisseurs.

La semaine dernière, Ascential a été contrainte de confirmer un rapport de Sky News qu’elle était en pourparlers exclusifs avec Apax Partners, la société de capital-investissement, au sujet de la vente de son activité de données sur les tendances de consommation WGSN.

« Les actions stratégiques du conseil d’administration visant à maximiser la valeur actionnariale et à positionner chaque entreprise du portefeuille pour un succès à long terme sont bien avancées et une mise à jour du marché est attendue avant la fin de l’année », a-t-il indiqué.

« Le conseil d’administration confirme être en discussions exclusives avec Apax concernant la vente de WGSN.

« Il ne peut y avoir aucune certitude qu’une transaction contraignante sera conclue. »

Lire plus d’actualités économiques :

Les compagnies pétrolières nient utiliser la hausse des prix à des fins lucratives

Tesco fait une promesse de prix alors que les bénéfices augmentent

Superdry en pourparlers avec le géant indien

Il s’agit d’une version limitée de l’histoire, donc malheureusement ce contenu n’est pas disponible.



Ouvrir la version complète



Hyve, qui a été acquise par les sociétés de capital-investissement Providence Equity Partners et Searchlight Capital en juin, a déjà exprimé son intérêt pour l’achat de Money 20/20.

Ascential a déjà signalé son ouverture à une scission, confirmant en janvier qu’elle chercherait à coter ses activités de commerce numérique aux États-Unis et à conserver une cotation à Londres pour sa branche événementielle.

Ses actions sont restées stables au cours de l’année dernière et, mercredi à Londres, sa valeur marchande était d’un peu moins de 900 millions de livres sterling.

Un porte-parole externe d’Ascential a été contacté pour commentaires mais n’a pas répondu.