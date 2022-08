Consommez-vous suffisamment de vitamine D ?

La vitamine D est bien connue pour être importante pour la santé des os. Il a également été étudié pour son lien possible avec un risque moindre d’une grande variété de conditions. Mais même si vous pouvez obtenir de la vitamine D dans les aliments, les suppléments ou en passant du temps au soleil, de nombreuses personnes n’en consomment pas assez.

Pourquoi? Peut-être que vous n’en consommez pas assez dans votre alimentation. D’autres éléments qui affectent la capacité de votre corps à fabriquer de la vitamine D incluent la saison, l’heure de la journée, l’endroit où vous vivez, la pollution de l’air, la couverture nuageuse, la crème solaire, les parties du corps exposées, la couleur de la peau et l’âge. Les dermatologues recommandent d’utiliser un écran solaire et d’obtenir de la vitamine D dans les aliments et les suppléments plutôt que de risquer les rayons nocifs du soleil.