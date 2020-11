Consommer une quantité excessive de “ Kadha ” peut entraîner plusieurs problèmes de santé, connaître les choses à faire et à ne pas faire

La pandémie de coronavirus a paralysé le monde en mouvement et a fait comprendre à tout le monde l’importance de rester en bonne santé. Cela a rendu tout le monde plus conscient d’avoir un système immunitaire fort. La seule chose qui a été la plus consommée pour se battre COVID-19[feminine est kadha. C’est un remède maison très populaire en Inde pour traiter la toux et le rhume. C’est un thé ayurvédique préparé avec des herbes puissantes qui en fait un médicament ultime pour lutter contre la toux et le rhume.

Pendant le COVID-19[feminine épidémie, les gens ont commencé à essayer différents types de kadhas et de remèdes maison pour renforcer leur immunité et se protéger. Cependant, les gens ne se rendent pas compte qu’une consommation excessive de celui-ci peut être nocive pour la santé. Ainsi, nous avons choisi la bonne façon de consommer des kadhas pour en tirer le maximum d’avantages.

Ce qu’il faut faire et ne pas faire pour consommer des kadhas

Ne faites pas trop bouillir le kadha: Lors de la préparation du kadha, il faut savoir pendant combien de temps il doit être bouilli, car une surbullition rend les épices amères et peut entraîner de l’acidité et des brûlures d’estomac. Pour préparer une tasse de kadha saine, une ébullition rapide ou de la vapeur suffit.

Prenez seulement une demi-tasse de kadha par jour: Avoir du kadha deux ou trois fois par jour ne renforcera pas votre immunité. Cela pourrait provoquer des brûlures d’estomac. Avoir une demi-tasse de kadha par jour suffit à renforcer l’immunité; cependant, en hivers, on peut en avoir deux par jour.

Utilisez des épices rafraîchissantes: Le kadha est principalement préparé avec du gingembre, du poivre noir, de la cannelle, du poivre long, du tulsi et du jaggery. Ainsi, il est très important d’y ajouter des épices rafraîchissantes pour éviter les problèmes d’estomac. On peut ajouter de la réglisse, de la cardamome et des pétales de rose dans la boisson.

Restez hydraté: Étant donné que les kadhas produisent de la chaleur dans le corps, ce qui peut entraîner une sécheresse et une poussée d’acné, il est très important de rester hydraté en consommant de plus en plus d’eau. On peut également inclure de l’eau infusée à la menthe et de l’eau de coco dans leur alimentation pour de meilleurs résultats.

N’ayez pas de kadhas régulièrement: Il ne faut pas prendre de kadhas tous les jours ou pendant une longue période. Il devrait être consommé à un certain intervalle. Après avoir pris régulièrement des kadhas pendant 3 semaines, il faut faire une pause de 2 semaines, puis recommencer.