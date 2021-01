Les personnes qui boivent régulièrement une quantité modeste d’alcool courent un risque accru de fibrillation auriculaire, une condition où le cœur bat à un rythme anormal.

L’étude publiée dans l’European Heart Journal a révélé que par rapport au fait de ne pas boire d’alcool du tout, une seule boisson alcoolisée par jour était liée à un risque accru de 16% de fibrillation auriculaire sur une durée moyenne (médiane) de suivi de près de 14 ans. .

«Ces découvertes sont importantes car la consommation régulière d’alcool, le ‘un verre de vin par jour’ pour protéger le cœur, comme cela est souvent recommandé par exemple dans la presse profane, ne devrait probablement plus être suggérée sans équilibrer les risques et les avantages possibles pour toutes les maladies du cœur et des vaisseaux sanguins, y compris la fibrillation auriculaire », a déclaré la chercheuse Renate Schnabel, professeur au Centre universitaire du cœur et vasculaire de Hambourg-Eppendorf en Allemagne.

Pour l’étude, les chercheurs ont analysé des informations sur 107845 personnes qui avaient subi des examens médicaux au moment où elles ont rejoint les études entre 1982 et 2010 et ont fourni des informations sur leurs antécédents médicaux, leur mode de vie (y compris la consommation d’alcool et de tabac), leur niveau d’emploi et d’éducation.

Un total de 1 00 092 participants n’avaient pas de fibrillation auriculaire lors de leur inscription et leur âge médian était de près de 48 ans (entre 24 et 97 ans).

Au cours de la période médiane de suivi de près de 14 ans, 5 854 personnes ont développé une fibrillation auriculaire. L’association entre la consommation d’alcool et le risque de fibrillation auriculaire était similaire pour tous les types de boissons alcoolisées et pour les hommes et les femmes.

En plus du risque accru de 16 pour cent de fibrillation auriculaire par rapport aux tétotalleurs observés chez les personnes qui ne consommaient qu’une seule boisson alcoolisée par jour, les chercheurs ont constaté que le risque augmentait avec l’augmentation de la consommation d’alcool; jusqu’à deux verres par jour étaient associés à un risque accru de 28 pour cent et ce chiffre est passé à 47 pour cent pour ceux qui en consommaient plus de quatre.