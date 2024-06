Consommation de sodium et risque d’eczéma : manger trop de sel pourrait augmenter les risques d’inflammation cutanée, selon une étude | Santé

Des niveaux élevés de sodium, couramment consommés sous forme de sel, pourraient augmenter le risque d’eczéma, une maladie inflammatoire de la peau marquée par des plaques sèches et des démangeaisons, selon une nouvelle étude.

Consommation de sodium et risque d’eczéma : manger trop de sel pourrait augmenter les risques d’inflammation cutanée, selon une étude (Photo d’archives)

Des études antérieures ont montré que le sodium présent dans la peau était lié à des maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques, notamment l’eczéma. Ils ont également montré que la consommation de restauration rapide, connue pour contenir un excès de sodium alimentaire, est associée à un risque accru d’eczéma, y ​​compris sa gravité, chez les adolescents.

La nouvelle étude a révélé que manger ne serait-ce qu’un gramme de sodium supplémentaire par rapport à la recommandation quotidienne pourrait augmenter les risques de poussées d’eczéma de 22 pour cent. Un gramme de sodium équivaut à peu près à la quantité présente dans une demi-cuillère à café de sel de table ou dans un Big Mac, un hamburger vendu par McDonald’s, la chaîne internationale de restauration rapide.

Alors que l’Organisation mondiale de la santé recommande un apport quotidien de moins de deux grammes de sodium, selon le National Health Service du Royaume-Uni, l’apport recommandé en sodium est de 2,3 grammes par jour.

Les chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF), aux États-Unis, ont déclaré que les affections cutanées chroniques sont devenues plus courantes ces dernières années, en particulier dans les pays industrialisés, ce qui implique que des facteurs environnementaux et liés au mode de vie, tels que l’alimentation, ont un rôle à jouer.

Limiter l’apport en sodium pourrait donc être un moyen facile pour les patients atteints d’eczéma de gérer leur maladie, ont-ils déclaré. Les résultats sont publiés dans The Journal of the American Medical Association (JAMA) Dermatology.

« Les poussées d’eczéma peuvent être difficiles à gérer pour les patients, en particulier lorsqu’ils sont incapables de les anticiper et ne disposent pas de recommandations sur ce qu’ils peuvent faire pour les éviter », a déclaré l’auteure correspondante de l’étude, Katrina Abuabara, professeure agrégée de dermatologie à UCSF.

Pour la recherche, l’équipe a utilisé les données de plus de 2 lakh de personnes âgées de 30 à 70 ans provenant de la biobanque britannique, y compris des échantillons d’urine et des dossiers médicaux électroniques.

L’équipe a analysé les échantillons d’urine pour connaître l’apport en sodium de chaque participant. À partir des dossiers médicaux, ils ont pu voir si le participant avait reçu un diagnostic d’eczéma ou de dermatite atopique, ainsi que sa gravité.

Les chercheurs ont découvert que consommer un gramme de sodium de plus que la quantité recommandée augmentait de 22 % les risques de développer une maladie cutanée.

Des recherches futures pourraient envisager de limiter le sodium dans l’alimentation quotidienne comme intervention contre l’eczéma, ont-ils ajouté.

