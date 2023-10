Consommation de cannabis : Qu’est-ce qui a changé depuis la légalisation au Canada ?

Cinq ans après la décision du Canada de décriminaliser l’usage récréatif du cannabis, les chercheurs affirment que l’impact de cette politique a eu un succès mitigé sur les objectifs de santé publique et la réforme de la justice depuis 2018.

Selon un rapport du Journal de l’Association médicale canadienne publié mardi, les tendances des dernières années ont été marquées par une diminution des activités incriminantes liées à la consommation de cannabis et par une augmentation des problèmes de santé.

« La légalisation du cannabis au Canada ne semble pas avoir été le désastre de santé publique anticipé par certains de ses opposants, mais elle ne peut pas non plus être décrite comme un succès global ou sans équivoque pour la santé publique », écrivent les auteurs de l’étude.

Bien que la consommation quotidienne de cannabis parmi les consommateurs soit restée stable depuis la légalisation, Statistique Canada a signalé une augmentation globale de la consommation de cannabis de 22 pour cent à 27 pour cent chez les Canadiens âgés de 16 ans et plus entre 2017 et 2022. La consommation chez les jeunes Canadiens, quant à elle, a augmenté. est resté à des niveaux similaires puisque 37 pour cent des 16 à 19 ans ont déclaré avoir consommé du cannabis en 2022, contre 36 pour cent en 2018.

Depuis la légalisation, un rapport a révélé que les urgences liées aux troubles et aux empoisonnements liés au cannabis chez les jeunes de l’Ontario et de l’Alberta ont augmenté jusqu’à 20 pour cent. Un rapport distinct analysant les intoxications involontaires au cannabis par des produits comestibles chez les enfants de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec a révélé que ces visites aux urgences ont considérablement augmenté depuis la légalisation des produits comestibles en 2019.

Au total, 581 hospitalisations pédiatriques ont été signalées depuis 2015 : 105 ont été signalées au cours des 14 premiers mois de la légalisation et 356 ont été signalées au cours des 19 premiers mois de la légalisation des produits comestibles.

Santé Canada a déjà averti les consommateurs de cannabis et ceux qui ont des enfants de faire attention aux produits comestibles qui ressemblent à des bonbons ou des pâtisseries ordinaires et sont emballés dans des collations colorées, parfois familières pour la plupart.

Cependant, la fréquence à laquelle les Canadiens achètent du cannabis produit illégalement s’est améliorée depuis la légalisation, puisque les données ont montré que les deux tiers des utilisateurs achètent désormais des produits à base de cannabis auprès de sources légales.

De plus, les niveaux de conduite avec facultés affaiblies par rapport à la consommation de cannabis ont légèrement diminué ou se sont stabilisés dans la plupart des régions du pays, à l’exception de la Colombie-Britannique, où les taux de conducteurs avec facultés affaiblies ont augmenté entre 2018 et 2020 par rapport à 2013 et 2018.

Un rapport distinct du Centre canadien sur l’usage et la toxicomanie a également fait état d’une réduction drastique de 97 pour cent des accusations de possession de cannabis chez les jeunes entre 2015 et 2019. De plus, les accusations de trafic et de vente chez les jeunes ont également diminué, passant de 12 à 8 pour cent.

Les auteurs de l’étude ont noté que même si la légalisation du cannabis non médical au Canada a donné des résultats mitigés, les cinq dernières années ne peuvent pas résumer l’impact total de la politique sur les Canadiens.

« Des moyens robustes d’intégrer diverses données lors de l’évaluation des résultats politiques sont également nécessaires pour éclairer les ajustements fondés sur des données probantes aux paramètres réglementaires qui pourraient être nécessaires pour servir et atteindre plus efficacement les objectifs de santé publique déclarés de la légalisation du cannabis au Canada à l’avenir », ont écrit les auteurs. .