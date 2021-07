Considérez cette décision avant de faire rouler le matériel de l’entreprise à partir de votre 401 (k)

Alors que le marché monte en flèche et que de plus en plus de travailleurs âgés prennent leur retraite, ceux qui bénéficient d’actions d’employeur appréciées dans leurs plans 401 (k) peuvent avoir la possibilité de payer des impôts moins élevés sur une partie de cette croissance. La stratégie, connue sous le nom d’appréciation latente nette, ou NUA, permet à quelqu’un de bloquer des taux de gains en capital plus bas plutôt que de payer des impôts sur le revenu sur une partie de l’appréciation des actions de l’employeur. Bien que le président Joe Biden ait proposé des augmentations de prélèvements sur les riches, les taux d’imposition des revenus les plus élevés sont actuellement de 37%, tandis que les gains en capital culminent à 20%, offrant un potentiel d’économies futures.

La plus grosse erreur est de ne pas terminer la transaction en une seule année civile. Brian Schmehil Directeur de la gestion de fortune chez The Mather Group

Cependant, la possibilité d’obtenir le NUA disparaît lorsqu’une personne transfère les actions de son employeur de son 401 (k) à un compte de retraite individuel, ce qui est une erreur courante, selon les experts financiers. « NUA est potentiellement l’une des plus grosses transactions que quelqu’un fera dans sa vie et peut être l’une des plus coûteuses si elle n’est pas effectuée correctement », a déclaré Adam Wojtkowski, planificateur financier certifié chez Smith Salley & Associates à Walpole, Massachusetts. De plus, NUA peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Voici ce qu’il faut savoir avant de tenter cela.

Comment fonctionne NUA

Quelqu’un ne peut tirer parti de la NUA qu’en recevant une distribution forfaitaire, ce qui signifie qu’il vide son 401 (k) au cours d’une seule année d’imposition. Le transfert doit avoir lieu après un « événement déclencheur », tel que le décès du titulaire du compte, une invalidité, le départ d’un emploi après 55 ans ou l’âge de 59 ans et demi. « La plus grosse erreur est de ne pas terminer la transaction en une seule année civile », a déclaré Brian Schmehil, CFP et directeur de la gestion de patrimoine chez The Mather Group à Chicago. Par exemple, disons que quelqu’un prend sa retraite avec des actions de la société dans son 401 (k) d’une valeur de 300 000 $, et la valeur était de 100 000 $ lorsque son employeur a fait la contribution.

S’ils sont dans la tranche d’imposition de 32%, ils devront 32 000 $ d’impôts sur les 100 000 $ lors du transfert des actions de leur 401 (k) vers un compte de courtage. Cependant, ils paieront des gains en capital à long terme sur le NUA d’une valeur de 200 000 $, ce qui correspond à la valeur de l’action à la date de la distribution (300 000 $) moins ce que leur employeur a contribué (100 000 $). Toute croissance après cela serait des gains en capital à court ou à long terme, selon le temps d’attente pour vendre l’action. S’ils ont des actions non-employeur supplémentaires dans leur 401(k), ils peuvent transférer le solde restant dans un IRA et ils paieront des impôts sur le revenu ordinaires lors de la distribution.

Autres facteurs à considérer

Bien que NUA puisse offrir d’importantes économies d’impôt, les investisseurs doivent peser le pour et le contre avant de prendre des mesures, selon les experts financiers. NUA peut ne pas être rentable sans une croissance suffisante des stocks avant le transfert. Il existe également un risque de continuer à détenir de grandes quantités d’actions des employeurs à la retraite, a déclaré Schmehil. « Les avantages fiscaux pourraient disparaître complètement si ce titre ne fonctionne pas bien », a-t-il déclaré. Plus du point de vue du portefeuille :

Cette option de placement peut offrir une protection contre l’inflation Les investisseurs ont également besoin d’un plan pour payer les impôts sur le revenu l’année du transfert, a déclaré Wojtkowski. Par exemple, quelqu’un peut effectuer le roulement à la fin de l’année, puis vendre des actions au début de l’année suivante pour couvrir la facture fiscale. De plus, les investisseurs doivent suivre leur NUA après le transfert pour s’assurer qu’il bénéficie d’un traitement fiscal approprié lorsqu’ils vendent, a ajouté Schmehil.

