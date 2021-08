Considérez ces taxes cachées avant de vous accumuler dans des obligations municipales

Photo par Ariel Skelley via Getty Images

Les investisseurs accumulent des obligations municipales – également appelées obligations munis ou «munis» – avant les hausses d’impôts proposées par le président Joe Biden. Cependant, certains retraités peuvent être frappés par une surprise coûteuse : des prélèvements de sécurité sociale et des primes d’assurance-maladie plus élevés. Au cours des six premiers mois de 2021, les fonds obligataires américains munis ont rapporté environ 56,9 milliards de dollars d’argent frais net, le plus pour tout premier semestre depuis 1992, selon les données de Refinitiv Lipper. Avec des rendements actuels supérieurs aux bons du Trésor, les obligations municipales ont été attrayantes pour les investisseurs fortunés et évitent généralement les impôts fédéraux sur les intérêts. De plus, bon nombre de ces actifs ont enregistré une augmentation du crédit en 2021, les fonds de relance fédéraux ayant atteint les gouvernements des États et locaux.

Cependant, avant de canaliser des liquidités dans des obligations municipales, les investisseurs doivent considérer l’ensemble de leur situation financière, selon les experts. « Il y a beaucoup de pièces mobiles et vous devez demander à quelqu’un de les examiner de manière holistique », a déclaré Matthew Chancey, planificateur financier certifié chez Dempsey Lord Smith à Tampa, en Floride.

Augmentation des cotisations de sécurité sociale et des primes d’assurance-maladie

Bien que les intérêts des obligations municipales exonérées d’impôt puissent être attrayants, ces revenus peuvent augmenter les taxes de sécurité sociale et les primes d’assurance-maladie, a déclaré Tracy Sherwood, CFP basée à Clarence, New York, chez Sherwood Financial Management. C’est parce que les formules de Impôts de sécurité sociale et Primes de la partie B de l’assurance-maladie utiliser ce que l’on appelle le revenu brut ajusté modifié ou MAGI, qui comprend les intérêts obligataires munis exonérés d’impôt. Si la moitié des paiements de sécurité sociale d’une personne plus MAGI est supérieure à 44 000 $ pour une déclaration de revenus conjointe (34 000 $ pour les déclarants individuels), jusqu’à 85 % de leurs prestations de sécurité sociale peuvent être imposables. Les retraités peuvent en savoir plus sur le calcul des prélèvements sociaux ici. Plus de Personal Finance :

Comment élaborer une stratégie d’inflation en utilisant muni bond Avec ce seuil relativement bas, il est difficile pour certains retraités à revenu élevé d’éviter de payer des impôts sur 85% des paiements de sécurité sociale, a déclaré Sherwood. Pour aggraver les choses, ceux dont le revenu dépasse certains seuils peuvent également devoir un supplément pour Medicare Part B, connu sous le nom de Income Related Monthly Adjustment Montant ou IRMAA. Le montant de base des primes Medicare Part B en 2021 est de 148,50 $ par mois. Cependant, les paiements commencent à augmenter pour les déclarants conjoints avec MAGI supérieurs à 176 000 $ (déclarants uniques supérieurs à 88 000 $).

« C’est là que tu regardes [Medicare Part B] les primes augmentent d’environ 50 $ ou 60 $ par mois », a déclaré Sherwood. « C’est assez important. Les primes plafonnent à 504,90 $ pour les couples qui déposent avec MAGI à 750 000 $ ou plus. De plus, le calcul de Medicare Part B utilise MAGI de deux ans auparavant, donc les retraités doivent considérer les conséquences de leurs revenus à l’avance, a-t-elle déclaré. « C’est quelque chose dont les contribuables semblent si conscients, car s’ils entrent dans cette tranche plus élevée, ils doivent payer des primes plus élevées pendant une année complète », a déclaré Mary Kay Foss, expert-comptable agréé et professeure de CPA à la CalCPA Education Foundation à Walnut Creek, en Californie. .

