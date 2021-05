Considérer Bitcoin au bilan

Les gens se tiennent devant une bannière affichant la signalisation de Palantir Technologies Inc. lors de l’offre publique initiale (IPO) de la société devant la Bourse de New York (NYSE) à New York, le 30 septembre 2020.

Palantir, une société de logiciels qui propose des outils d’analyse à l’industrie de la défense et aux grandes entreprises, envisage d’ajouter du bitcoin à son bilan.

Le directeur financier David Glazer a déclaré dans l’appel des résultats du premier trimestre de la société que le bitcoin était « définitivement sur la table » et qu’il envisagerait également de conserver d’autres crypto-monnaies dans son bilan.

Lorsqu’on lui a demandé « Pourriez-vous jamais voir Palantir avoir du bitcoin ou tout autre type de crypto-monnaie sur son bilan? », Glazer a répondu: « La réponse courte est oui, nous y réfléchissons … et nous en discutons même tôt , en jetant un œil à notre bilan, 2,3 milliards de dollars de trésorerie à la fin du trimestre, dont 151 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles ajustés au T1. Donc, c’est définitivement sur la table du point de vue de la trésorerie ainsi que d’autres investissements que nous examinons affaires et au-delà. «

Glazer a poursuivi en disant que Palantir accepte déjà le bitcoin comme mode de paiement des clients.

Palantir a été cofondé par Peter Thiel, un «maximaliste pro-crypto, pro-bitcoin» autoproclamé, qui a soutenu une installation minière de bitcoin au Texas, et a récemment averti que le bitcoin menace le dollar américain.

Bien que son cofondateur soit profondément ancré dans le monde du bitcoin, Palantir rejoint une liste croissante d’entreprises sans véritable fondement dans la cryptographie qui sautent à bord du train Bitcoin.

En février, Tesla a révélé dans un dépôt de la SEC qu’elle avait acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins pour « plus de flexibilité pour diversifier davantage et maximiser les rendements de notre trésorerie ». Il a vendu une partie de ses avoirs au premier trimestre, ce qui l’a aidé à réduire ses dépenses d’exploitation de plus de 100 millions de dollars, et se situait à 2,5 milliards de dollars à la fin du trimestre.

MicroStrategy, une société de logiciels d’entreprise basée en Virginie, a été l’un des premiers instigateurs de cette tendance à acheter des bitcoins en tant qu’investissement. La firme d’intelligence d’affaires dit en avril qu’elle détient un total de 91579 bitcoins, acquis à tout prix d’achat moyen d’environ 24311 $ par bitcoin, ce qui signifie que la société a dépensé environ 2,23 milliards de dollars. Aux prix d’aujourd’hui, la participation en bitcoins de MicroStrategy vaut 5,14 milliards de dollars.