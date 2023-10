CHER CLINIQUE MAYO : Je suis une femme de 28 ans récemment diagnostiquée avec un cancer du sein. Mon équipe soignante recommande de commencer le traitement le plus tôt possible. Même si je suis prête à suivre les traitements nécessaires, je m’inquiète des effets que cela pourrait avoir sur ma capacité à avoir des enfants à l’avenir. Existe-t-il des options qui peuvent m’aider à préserver ma fertilité pendant un traitement contre le cancer ?

RÉPONSE : Quand une personne est diagnostiqué avec un cancer, l’accent est souvent mis sur le traitement et le rétablissement immédiats. Cependant, il est important de considérer les effets à long terme du cancer et de ses traitements sur la fertilité. Ces traitements peuvent affecter considérablement les organes reproducteurs d’une personne, altérant potentiellement sa capacité à avoir des enfants à l’avenir.

Le cancer et ses traitements peuvent causer des changements dans votre corps. Pour certaines personnes, le cancer endommage une partie du processus de reproduction et affecte la fertilité. Pour d’autres, les traitements nécessaires contre le cancer interfèrent avec la fertilité. La probabilité que le traitement du cancer nuise à votre fertilité dépend du type et du stade du cancer, de la méthode de traitement du cancer et de votre âge au moment du traitement.

Les cancers qui risquent le plus d’affecter la fertilité – y compris par le biais d’un traitement – ​​sont le cancer du sein, le cancer de l’utérus, le cancer du col de l’utérus, le cancer des ovaires, le cancer du côlon, le cancer de la prostate, le cancer des testicules, le cancer de la thyroïde et les cancers du sang comme les lymphomes.

Certains traitements contre le cancer peuvent nuire à votre fertilité. Les effets peuvent être temporaires ou permanents.

Le traitement du cancer et ses effets peuvent inclure :

Chimiothérapie. Ce traitement courant du cancer cible et détruit les cellules actives du corps. Les ovaires et les testicules, qui sont des organes reproducteurs vitaux, contiennent un nombre élevé de cellules actives et sont susceptibles d’être endommagés par la chimiothérapie. Ces dommages peuvent affecter la capacité des ovaires ou des testicules à produire des ovules ou des spermatozoïdes viables après un traitement contre le cancer, affectant ainsi la fertilité. La fertilité future dépend de divers facteurs, tels que le type, la durée et la dose de chimiothérapie, ainsi que l’âge de la patiente.

Radiation. Cette thérapie peut également affecter la fertilité, principalement lorsqu’elle est administrée à des doses élevées dans la région pelvienne. Dans certains cas, les patientes peuvent choisir de subir une intervention chirurgicale pour repositionner les ovaires hors du champ de rayonnement, réduisant ainsi le risque de dommages.

Chirurgie. La fertilité peut également être altérée par l’ablation chirurgicale des testicules, de l’utérus ou des ovaires.

Autres médicaments contre le cancer. Les thérapies hormonales étaient utilisées pour traiter certains cancers, y compris le cancer du sein, peuvent affecter la fertilité. Mais les effets sont souvent réversibles. Une fois le traitement arrêté, la fertilité peut être rétablie.

Diverses options de préservation de la fertilité peuvent être disponibles pour les patients atteints de cancer avant qu’ils ne subissent un traitement contre le cancer.

Gelé. Pour les femmes, la congélation des ovules ou la congélation des embryons sont des pratiques courantes, avec des différences mineures selon que la patiente a un partenaire ou a l’intention d’utiliser le sperme d’un donneur. Ces méthodes impliquent une stimulation hormonale avec des injections sur quelques semaines et une récupération des ovules dans les ovaires. Les ovules peuvent être immédiatement cryoconservés ou mélangés avec du sperme pour la fécondation pour la cryoconservation des embryons.

Cryoconservation. Une autre option est la cryoconservation du tissu ovarien, qui consiste à retirer et à congeler une partie ou la totalité d’un ovaire. Le tissu ovarien est divisé en petites bandes et cryoconservé pour une utilisation ultérieure. Cette méthode est particulièrement adaptée aux jeunes filles qui n’ont pas atteint la puberté ou aux femmes qui doivent commencer immédiatement un traitement contre le cancer. Les hommes peuvent envisager la cryoconservation du sperme, qui consiste à congeler et à conserver le sperme pour une utilisation ultérieure. La cryoconservation des tissus testiculaires pourrait également être envisagée pour les garçons avant la puberté.

Suppression. La suppression ovarienne peut être envisagée, mais ce n’est pas une méthode éprouvée de préservation de la fertilité. La suppression ovarienne implique des médicaments supprimant temporairement l’activité ovarienne, protégeant potentiellement les ovaires des effets de la chimiothérapie.

Pendant le traitement du cancer, les protections contre les radiations peuvent protéger la fertilité des hommes et des femmes. Cette procédure place de petits écrans de plomb sur les ovaires ou les testicules pour réduire l’exposition aux rayonnements qu’ils reçoivent. La radiothérapie protonique peut également préserver la fertilité en délivrant un traitement ciblé et en minimisant l’exposition aux organes et tissus adjacents.

Le diagnostic du cancer et le processus de traitement peuvent être accablants. Cependant, vous disposez d’options si vous vous inquiétez de la manière dont le traitement contre le cancer pourrait affecter votre fertilité. N’attendez pas. Discutez avec votre équipe soignante des méthodes de préservation de la fertilité avant de commencer un traitement contre le cancer pour vous aider à faire un choix éclairé. – Par Alicia Ogleinfirmière praticienne en obstétrique-gynécologie, Mayo Clinic Health System à Eau Claire, Wisconsinet Jessica Bénir, Endocrinologie de la reproduction et infertilité assistant médical, Mayo Clinic à Rochester, Minnesota

