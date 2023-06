Considérant le multivers : et si les choses pouvaient se passer différemment ?

« Faisons les choses différemment cette fois. »

Ce sont les premiers mots que vous entendez dans «Spider-Man: Across the Spider-Verse» de ce mois-ci, une méditation d’un autre monde sur de multiples réalités. Le message est clair dès le départ : nous avons des choix. Vous êtes vous, bien sûr. Mais attendez – vous pourriez aussi être vous et vous et vous.

Le monde est un endroit stressant, parfois solitaire. Et si les choses pouvaient tourner autrement ? Et si, quelque part, ils l’avaient fait ? Entrez dans le royaume du multivers et des réalités alternatives, l’une des toiles de culture pop les plus glorifiées – et un référentiel pour la douleur et le désir de vivre à une époque d’incertitude.

« Auparavant, l’hypothèse culturelle était que le monde dans lequel nous vivons est tel qu’il est, et c’est la seule façon dont il pourrait être », déclare Douglas Wolk, qui a lu 27 000 bandes dessinées Marvel pour son livre, « All of the Marvels ».

«Ce qui s’est passé dans la culture», dit Wolk, «c’est que les gens disent:« Eh bien, non. Cette réalité consensuelle n’est pas la façon dont les choses doivent être.

L’idée d’explorer les rebondissements de la vie à travers des chronologies alternatives existe depuis un certain temps, bien que sous des formes diverses.

« C’est une vie merveilleuse » a envoyé George Bailey tomber dans une chronologie où il n’était jamais né pour révéler son véritable impact. Au cours des décennies qui ont suivi, cette notion s’est accélérée – une augmentation des histoires qui considèrent des événements à la fois fictifs et réels, extrapolant différents choix.

Et si le Sud avait gagné la guerre civile (« CSA : Les États confédérés d’Amérique ») ? Et si l’Allemagne et le Japon avaient gagné la Seconde Guerre mondiale (« L’homme au château haut ») ? Et si John F. Kennedy n’avait pas été assassiné (« 22/11/63 ») ?

Les mondes fictifs sont plus malléables. Les personnages imaginaires – en particulier les êtres aimés avec des histoires établies – sont joués dans des livres, des émissions de télévision et des films qui les transportent par avion d’une vie à une autre. C’est une toile qui traverse les genres, de la comédie romantique (« Sliding Doors » de 1998) à la quasi-musicale (jukebox des Beatles « Yesterday » de 2019).

Vous avez la réalité où Spider-Man n’a jamais épousé MJ («Brand New Day» de Marvel Comics); l’univers où un Batman de Ben Affleck n’a jamais existé mais où le Batman de Michael Keaton est resté et a vieilli (« The Flash »); et «l’univers miroir» de «Star Trek» qui révèle les instincts les plus bas des personnages bien-aimés.

« C’est une façon d’explorer un problème qui ne s’est jamais produit dans l’histoire principale », résume Nic Lemire, un adolescent californien qui co-anime occasionnellement le podcast « Marvel Mondays » avec sa mère (une ancienne critique de cinéma de l’Associated Press).

Un exemple de couronnement de succès multivers: le balayage des Oscars « Everything Everywhere All at Once », qui a montré toutes les vies différentes que le personnage principal de Michelle Yeoh aurait pu vivre – le fait étant qu’à travers le multivers, sa famille reste une famille.

Ces œuvres sont unies par un thème : il y a toujours des possibilités, pour le meilleur et pour le pire, et les explorer est divertissant, instructif et évasion. Ce n’est pas rien dans un monde post-COVID où le changement convulsif peut sembler la seule constante.

« Nous sommes bombardés de choses qui semblent arbitraires, aléatoires », déclare Hannah Kim, professeure adjointe de philosophie au Macalester College. « Le nombre de développements difficiles de ces dernières années – la pandémie, les bouleversements politiques, les effets du changement climatique, etc. – laisse la personne anxieuse avec le sentiment tenace que tout cela aurait pu être autrement. »

Explorer la question de « et si » continue d’être lucratif – il y a même une émission Marvel entière intitulée « Et si… ? » Alors que plusieurs univers peuvent commencer à se sentir dispersés comme un dispositif d’intrigue, le trope ne disparaît pas.

Après tout, si vous pouvez remixer des personnages populaires tout en conservant le potentiel d’une réinitialisation dans un « univers principal », qu’y a-t-il à perdre ? Eh bien, il y a ceci : si tout est réversible, à quel point les enjeux peuvent-ils vraiment être élevés ?

« Il vous permet de manière narrative d’avoir votre gâteau et de le manger aussi – vous pouvez tuer le personnage, avoir une scène de mort émotionnelle, puis ramener le personnage d’un autre univers », explique Matt Ruff, dont le roman 9/11, « The Mirage, » postule un univers alternatif qui inverse les agresseurs, les victimes et les préjugés.

« Si tout est possible, les choix sont moins intéressants. Les conséquences importent peu », dit Ruff. « Une partie de l’engagement dans le monde réel consiste à accepter le fait qu’il n’y a pas de solution magique. »

Cela, cependant, peut être précisément la raison pour laquelle la notion résonne. Les humains ont toujours voulu essayer d’autres tenues, d’autres résultats, d’autres vies. La technologie a permis aux gens d’obtenir presque tout de la richesse mondiale en 48 heures. Alors pourquoi pas des milliers d’histoires avec des milliers de fins possibles ? Qu’est-ce que cela fait à notre relation avec nos histoires?

« Vous regardez un morceau d’un tableau culturel plus large qui fournit un barrage constant d’images culturelles qui renforcent cette idée que nous pouvons être de meilleures versions de nous-mêmes », explique le sociologue de l’Université Colgate, David Newman, qui a écrit un livre sur les secondes chances. « Les gens veulent croire que lorsque nous avons un problème, le problème est réparable. »

Il existe une ramification de Marvel Comics, « Marvel 1602 », dans laquelle les super-héros les plus puissants de la Terre existent au début du 17ème siècle.

« Je postule que nous sommes dans un univers qui privilégie les histoires », déclare Reed Richards, leader des Fantastic Four. « Un univers dans lequel aucune histoire ne peut jamais vraiment se terminer ; où il ne peut y avoir que des continuations.

Quoi qu’il en soit, c’est un univers plein de possibilités. Et à en juger par les deux dernières décennies, c’est aussi une bonne affaire de continuer à se demander : et si ?

