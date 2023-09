Conservez des liquidités pour l’instant, n’achetez pas de dettes et d’obligations

Ray Dalio, milliardaire et fondateur de Bridgewater Associates LP, prend la parole lors de la conférence du Milken Institute

Les commentaires de Dalio surviennent alors que le rendement du Bon du Trésor américain à 30 jours grimpe au-dessus de 5% tandis que les investisseurs peuvent obtenir 4% sur les certificats de dépôt et les comptes d’épargne à haut rendement.

« Temporairement, en ce moment, je pense que l’argent liquide est une bonne chose… et les taux d’intérêt sont bons. Je ne pense pas [it] sera soutenu de cette façon », a déclaré Dalio lors d’un auditoire lors du sommet asiatique du Milken Institute à Singapour jeudi.

« Je ne veux pas détenir de dettes, vous savez, des obligations et ce genre de choses », a déclaré le fondateur de Bridgewater Associates lorsqu’on lui a demandé comment il déploierait ses capitaux dans l’environnement d’investissement actuel.

Alors que les inquiétudes grandissent quant à la hausse des taux d’intérêt et des niveaux d’inflation, l’investisseur milliardaire Ray Dalio dit qu’il préfère détenir des liquidités pour le moment plutôt que des obligations.

Selon Dalio, la plus grande erreur que commettent la plupart des investisseurs est de « croire que les marchés qui ont bien performé sont de bons investissements plutôt que des investissements plus chers ».

Lorsqu’on lui a demandé comment un nouvel observateur du secteur devrait déployer son capital, le conseil de Dalio était le suivant : soyez dans les bonnes zones géographiques, diversifiez-vous, soyez attentif aux implications des perturbations et choisissez des classes d’actifs qui créent de nouvelles technologies et les utilisent « de la meilleure façon possible ».