Conserver la tomate rare d’une famille, même dans la prison de DuPage – Shaw Local

Lorsque la famille d’Enrico Inciardi a émigré aux États-Unis vers 1900, ils ont secrètement ramené avec eux un avant-goût de leur Sicile.

Craignant que les douanes américaines ne les confisquent, les Inciardis ont cousu des graines de leurs légumes préférés dans les coutures et les ourlets de leurs vêtements. Ils ont inclus des graines pour leur pâte de tomate préférée – une tomate qui, contrairement aux autres tomates, était principalement de la chair, avec très peu de graines dans chaque fruit.

Ils ont déménagé dans la région de Chicago, où Enrico – maintenant appelé Henry – a commencé à travailler pour Western Electric. Mais pendant son temps libre, il a continué à cultiver les tomates de la famille, conservant des graines chaque année. Il a enseigné à son fils, John, comment conserver les semences.

Pendant des décennies, c’était une affaire de famille. Mais ces dernières années, d’autres jardiniers se sont joints pour préserver la tomate rare, y compris des détenus du programme d’horticulture de la prison du comté de DuPage.

Un défi

Connie Kollmeyer, instructrice adjointe du programme d’horticulture au College of DuPage, travaille avec JUST, une agence à but non lucratif qui propose des programmes d’éducation et de conseil à la prison de Wheaton.

Il y a plusieurs années, la prison a lancé Hope’s Garden, où les détenus cultivent des fleurs et produisent pour faire des dons à des œuvres caritatives.

Kollmeyer a obtenu plusieurs graines de tomates Inciardi de Vicki Nowicki, résidente de Downers Grove, qui a reçu des graines de John Inciardi. Les tomates ont très peu de graines – aussi peu que trois, parfois – contrairement aux tomates plus connues proposées par les sociétés de semences commerciales.

« Je leur ai lancé (aux élèves de la prison) un défi : ‘Ce sont plutôt importants. Voulez-vous essayer de les cultiver? », A déclaré Kollmeyer.

Elle leur a raconté l’histoire des graines et pourquoi il est important de préserver la diversité végétale.

Heureusement, les six graines ont germé. Les plants produisaient environ 10 à 12 tomates par semaine pendant la récolte. Et à partir de ce lot, Kollmeyer a enseigné aux détenus comment conserver les graines, en les faisant fermenter pendant un certain temps avec leur goop gélatineux pour enlever un revêtement qui inhibe la germination et détruire les agents pathogènes, puis en les laissant sécher.

Ils ont donné des graines au Bibliothèque de graines Downers Legacy et la bibliothèque de semences à la bibliothèque publique de St. Charles. La prison en a également gardé pour la récolte de cette année.

Les jardiniers ont commencé les plantes à l’intérieur dans un jardin hydroponique au quatrième étage d’une des ailes de la prison. La semaine dernière, ils ont transplanté 18 plants à l’extérieur, où ils espèrent que les plantes – qui peuvent grimper jusqu’à 15 pieds – pousseront le long d’une clôture.

« Ceux-ci deviendront vraiment gros », a déclaré Kollmeyer. « Nous avons eu une très bonne production l’année dernière. »

Pourquoi conserver les graines ?

Nowicki a reçu les graines dans les années 1980.

Elle était chez un ami lorsque John Inciardi s’est approché et lui a donné une tomate « énorme », a déclaré Nowicki. Il lui a raconté l’histoire de sa famille, que c’était la seule tomate que sa famille ait jamais cultivée et – pour autant qu’il le sache – personne d’autre ne les sauvait. Il a dit qu’elle devrait conserver les graines et lui a dit comment.

« À l’époque, il n’y avait pas de terme pour » héritage « », a déclaré Nowicki. « C’étaient juste des tomates d’immigrants à l’ancienne. »

C’était la seule fois où ils se rencontraient. Inciardi est décédé en 2010. C’est Nowicki qui a donné à la variété le nom de la famille Inciardi.

Les tomates ont une valeur sentimentale – l’histoire de la façon dont les graines sont arrivées aux États-Unis, comment la famille les a conservées et comment d’autres veillent à ce que la tomate Inciardi ne disparaisse pas.

« Nous sommes vraiment attirés par les histoires », a déclaré Nowicki. Et l’histoire de la tomate Inciardi comprend un drame.

Henry Inciardi était un survivant de la catastrophe maritime d’Eastland en 1915, où un navire de plaisance rempli d’employés de Western Electric et de leurs familles s’est renversé dans la rivière Chicago, tuant 844 personnes. La première épouse d’Henry Inciardi figurait parmi les victimes.

Les tomates Inciardi ont une valeur culinaire historique, ici et en Italie, a déclaré Kollmeyer.

L’organisation Slow Food, à laquelle appartient Nowicki, a inscrit la tomate Inciardi dans son Projet Arche du Goûtqui consiste à collecter et à conserver des aliments, des races et des variétés de légumes, de fruits, de bétail et de poissons menacés de disparition.

L’effort de préservation de la tomate Inciardi est un exemple de conservation de quelque chose de différent, plutôt que de cultiver les mêmes choses disponibles dans chaque magasin à grande surface.

Il contribue également à la biodiversité génétique.

« Nous savons qu’il se porte bien dans notre climat et dans notre région car il a poussé (avec succès) pendant si longtemps », a déclaré Kollmeyer. « Si nous sauvegardons nos semences, nous savons qu’elles se sont déjà acclimatées. »

Les banques de semences en Italie n’ont aucune trace de la tomate, selon Kollmeyer.

« Le seul endroit au monde où vous pouviez obtenir cette tomate était dans la région de Chicagoland », a-t-elle déclaré.

La tomate Inciardi gagne en notoriété. Récemment, une des nièces de John a vu un article à ce sujet. Elle ne connaissait pas la tomate mais était ravie de partager des photos de famille avec Nowicki.

Nowicki a partagé ces informations avec le Seed Savers Exchange basé dans l’Iowa, qui se consacre à la préservation de la diversité, y compris les histoires derrière les graines. Et ce printemps, 200 des plantes ont été vendues lors d’une vente de plantes à la bibliothèque St. Charles, a déclaré Nowicki.

« Ça me fait du bien de voir ça », a déclaré Nowicki.

