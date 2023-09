Conservatisme de Reagan, populisme de Trump et avenir du GOP : quelle est la prochaine étape ?

La dernière fois que les républicains ont débattu à Simi Valley, en Californie, à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan, parmi les participants figurait Donald Trump, alors candidat. Il ne sera pas sur scène lors du débat présidentiel cette fois-ci, et il est également l’une des principales raisons pour lesquelles le Parti républicain n’est plus considéré comme le parti de Reagan.

« Aujourd’hui, un mouvement populiste émerge au sein du Parti républicain », a récemment déclaré Mike Pence. L’ancien vice-président et candidat à la présidentielle préfère un retour à l’époque du « conservatisme reaganien » et s’oppose désormais à la version Trump du GOP.

« Dans les jours à venir, serons-nous le parti du conservatisme ou suivrons-nous le chant des sirènes d’un populisme déconnecté des principes conservateurs », a déclaré M. Pence dans un discours. « L’avenir de ce mouvement et de ce parti appartient à l’un ou à l’autre, pas aux deux. »

Ne vous y trompez pas : Donald Trump a changé le Parti républicain, ce que regrette le sénateur sortant Mitt Romney.

« Il ne fait aucun doute que le Parti républicain est aujourd’hui dans l’ombre de Donald Trump », a récemment déclaré Romney aux journalistes. « Il est le chef de la plus grande partie du Parti républicain. C’est une partie populiste, je crois, démagogue du parti. Je représente une petite aile du parti si vous voulez. Je l’appelle « l’aile sage » du Parti républicain. Parti et je ne crois pas que nous allons disparaître. Je pense qu’en fin de compte, nous assisterons à une résurgence et reviendrons à la direction du parti.

Cependant, cela semble peu probable, car même si Trump en a le mérite, cette version du GOP s’est développée au fil des décennies, et les statistiques le confirment.

À la sortie de Reagan et au début des années Bush, 62 % des Républicains préféraient réduire la dette plutôt que protéger les droits sociaux. Aujourd’hui, seuls 29 pour cent pensent ainsi.

À l’époque, 53 % pensaient que l’Amérique devrait être plus active à l’étranger. Mais après les tentatives d’édification de la nation et les guerres qui ont suivi le 11 septembre en Irak et en Afghanistan, les Républicains en ont eu assez et ce nombre est bien inférieur aujourd’hui, totalisant 24 pour cent.

Steve Toth, sénateur de l’État du Texas, a vu la politique étrangère changer au fil des années. « Cela a été facilité par une couverture médiatique continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a apporté beaucoup de couverture, le complexe de guerre industrielle qui existe à Washington, DC au sein de l’Uniparty, et je pense que les gens en ont tout simplement marre. »

À cela s’ajoutent les guerres culturelles qui sont bien pires aujourd’hui qu’à aucun autre moment de l’histoire américaine moderne. « Ronald Reagan n’a pas eu à s’occuper de la théorie critique de la race », a déclaré Toth à CBN News. « Ronald Reagan n’a pas eu à faire face à une transition secrète de nos enfants ou des écoles publiques d’un garçon à une fille ou d’une femme à un homme. Ronald Reagan n’a pas eu à faire face à l’avortement pendant non pas 9 mois, mais 10 mois. Et donc là « C’est un scandale aux Etats-Unis qui réclament un nouveau type de politicien, un nouveau type de titulaire de charge qui ne parlera pas de bons discours, mais qui devra en réalité produire des résultats. »

C’est alors que Donald Trump se dirige vers un parti populiste et plus ouvrier, qui évolue également dans un environnement politique très différent.

Les journées de travail de l’autre côté de l’allée sont quasiment inexistantes. L’époque où Reagan et le président démocrate de la Chambre des représentants, Tip O’Neil, partageaient une relation personnelle chaleureuse est révolue depuis longtemps. À cette époque, Reagan et O’Neil convenaient que la politique passait au second plan par rapport à l’amitié après 18 heures.

Mais alors que les relations cordiales disparaissent et que la confiance dans le gouvernement fédéral s’érode, le pessimisme semble désormais prévaloir. Alors que Reagan se concentrait sur « la ville brillante sur une colline », aujourd’hui, 40 % des Américains estiment que les dirigeants républicains sont plutôt pessimistes lorsqu’ils parlent de l’avenir du pays.

Pour être clair, Reagan et Trump ont deux fondements similaires : défendre les politiques familiales traditionnelles avec un mantra de moins de gouvernement.

« Je pense que Ronald Reagan aurait attaqué ces questions de la même manière que Donald Trump l’a fait », a déclaré Steve Toth. « Cela aurait été un peu plus nuancé. Cela aurait été un peu plus convivial mais il l’aurait néanmoins attaqué exactement de la même manière. »

Alors, que devons-nous penser de l’avenir du GOP ? S’agira-t-il d’une adoption totale du populisme ou d’autre chose ?

« Je pense que lorsque vous regardez ces candidats, vous voyez qu’ils reconnaissent tous que l’avenir de la droite, l’avenir du Parti républicain sera une synthèse difficile, parfois complémentaire, du conservatisme de Reagan et du populisme de Trump », déclare Matthew Continetti, auteur. du livre, La droite : la guerre de cent ans pour le conservatisme américain.

À quoi cela ressemble exactement, personne ne le sait.