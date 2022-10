Conservateurs – Kelowna Capital News

Les paiements des libéraux pour les soins dentaires et les logements locatifs ne feront qu’ajouter à l’inflation, sans soulager la hausse du coût de la vie, ont soutenu lundi les députés conservateurs à la Chambre des communes.

Les députés ont débattu de la législation du gouvernement visant à créer une prestation dentaire annuelle de 650 $ pour les familles à revenu faible et moyen pour chaque enfant de moins de 12 ans.

Le projet de loi donnerait également aux locataires à faible revenu un paiement unique de 500 $.

“Ce projet de loi propose des mesures en jetant de l’argent ici, en jetant de l’argent là-bas, le tout dans un effort désespéré d’un gouvernement désespéré pour faire croire qu’il fait quelque chose – n’importe quoi – pour résoudre la crise du coût de la vie”, a déclaré le député conservateur Michael. Cooper a déclaré au début du débat.

Les conservateurs ont fait valoir que le programme de secours aurait l’effet inverse de celui prévu, car il ferait grimper l’inflation tout en n’offrant qu’un peu de soulagement aux gens dans l’intervalle.

« Plus ce gouvernement dépense, plus il est coûteux pour les Canadiens d’acheter des biens », a déclaré Cooper.

“Lorsque vous avez plus d’argent pour moins de biens, vous allez avoir de l’inflation. Ça s’appelle ‘Economie 101’.

Les conservateurs proposent un amendement pour annuler complètement le projet de loi, mais il est très peu probable que cela se produise car le NPD et les libéraux voteront tous les deux en faveur de l’adoption du projet de loi.

Les deux initiatives ont été poussées par le NPD en échange de son accord pour soutenir le gouvernement lors de votes clés jusqu’en 2025.

Cooper a fait valoir qu’un chèque de 500 $ ne couvrirait pas plus d’une semaine de loyer dans la plupart des villes canadiennes et serait «éviscéré» par l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les hausses d’impôts.

La députée néo-démocrate de l’Alberta, Heather McPherson, a déclaré que la suggestion du député conservateur de ne rien donner, plutôt que trop peu, n’avait aucun sens.

Elle a dit qu’il ira aux Canadiens pour qui « 500 $ feront une différence significative, et je ne comprends pas pourquoi les conservateurs diraient que 500 $ n’aideront pas les familles en difficulté », a déclaré McPherson.

Au cours du débat, les conservateurs ont peu parlé du régime de soins dentaires du gouvernement, si ce n’est pour dire que neuf provinces sur 10 offrent déjà des soins dentaires aux enfants de ménages à faible revenu.

“À cet égard, il s’agit d’un doublon de mesures”, a déclaré Cooper.

Les députés du Bloc Québécois s’inquiètent également de savoir à qui incombent les soins dentaires. Le système de santé québécois couvre généralement les besoins dentaires des enfants de moins de 10 ans.

« On peut voter contre un projet de loi, non pas parce qu’on n’est pas d’accord avec lui, mais par souci de respect des juridictions », a déclaré la députée bloquiste Marie-Hélène Gaudreau à la Chambre en français.

Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, Mark Gerretsen, a accusé les conservateurs de prolonger le débat sur un projet de loi pour lequel ils n’avaient manifestement pas l’intention de voter.

“Ce qui est primordial pour eux, c’est de s’assurer que le processus législatif ici ne peut tout simplement pas fonctionner”, a déclaré Gerretsen.

Les conservateurs ont appuyé l’autre projet de loi d’allégement ciblé du gouvernement libéral, qui vise à doubler le remboursement de la TPS pendant six mois. Les députés devraient voter en troisième lecture de ce projet de loi jeudi.

—Laura Osman, La Presse Canadienne

Parti conservateur du Canadainflation