«Conséquences écrasantes»: les experts voient un risque croissant alors que les incendies de forêt s’abattent sur les communautés

Le service d’incendie de Slave Lake, en Alberta, avait un plan de longue date pour lutter contre les incendies de forêt qui empiétaient sur la communauté, mais en mai 2011, les flammes d’une forêt voisine ont annulé les efforts de suppression et détruit plusieurs centaines de maisons et d’autres bâtiments.

« Je pense que c’était la période la plus choquante de toute ma carrière et peut-être de ma vie, où vous êtes si sûr que quelque chose va fonctionner, et puis ça ne marche pas… avec des conséquences écrasantes », a déclaré Jamie Coutts, l’ancien esclave. Chef des pompiers du lac.

Pompier depuis plus de 30 ans, Coutts a déclaré que les incendies de forêt avaient brûlé « plus chaud, plus rapide (et) plus fou » au cours de la dernière décennie, et « chaque personne qui vit dans la forêt est sur une trajectoire de collision avec quelque chose de désastreux qui se passe ».

Les recherches suggèrent que les incendies dits d’interface, qui se produisent là où les forêts et les flammes rencontrent le développement humain, sont en augmentation.

Un incendie d’interface s’est abattu dimanche sur la banlieue d’Halifax, détruisant ou endommageant des dizaines de maisons dans l’ouest de la ville.

L’incendie en Nouvelle-Écosse fait suite à des incendies de forêt en début de saison qui ont forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer leurs maisons en Alberta.

Sandy Erni, chercheur scientifique au Service canadien des forêts qui se concentre sur le risque d’incendie, a déclaré que les incendies d’interface peuvent impliquer soit des quartiers résidentiels, soit des infrastructures industrielles.

Erni est le co-auteur d’une étude de 2021 qui a utilisé des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre établis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pour modéliser les augmentations potentielles des incendies d’interface entre la nature et l’homme d’ici la fin de ce siècle.

L’étude publiée dans la Revue canadienne de recherche forestière a conclu que les incendies d’interface sont de plus en plus fréquents, en particulier dans les régions du nord et du centre, et que le nombre de personnes exposées aux incendies est susceptible d’augmenter considérablement.

Heureusement, au Canada, les gens échappent pour la plupart aux incendies de forêt, a déclaré Coutts, bien qu’un incendie rapide ait tué deux personnes et détruit une grande partie du village de Lytton, dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, fin juin 2021.

Dans le nord de la Californie, 85 personnes ont été tuées en 2018 lorsqu’un incendie de forêt s’est transformé en un enfer urbain qui a détruit la majeure partie de la ville de Paradise.

« Quel serait le refus du public au Canada si des gens commençaient à mourir, et pourquoi devons-nous attendre cela? » Coutts a déclaré dans une interview.

« Pourquoi ne pouvons-nous pas faire un changement maintenant, avant que nous n’ayons ce genre de pertes? »

Coutts souhaite voir une adoption plus généralisée des directives FireSmart, qui visent à réduire les risques d’incendie de forêt pour les maisons, les communautés et les infrastructures essentielles, ainsi que des modifications aux codes du bâtiment nationaux et provinciaux pour tenir compte des matériaux de construction, de l’espace autorisé entre les structures et de la proximité des des arbres.

Certains propriétaires peuvent choisir de réduire le risque d’incendie d’interface en enlevant les arbres et la végétation, en installant des gicleurs et en choisissant des matériaux moins inflammables pour la toiture et le revêtement, a-t-il déclaré, bien que tout le monde ne puisse pas se permettre de telles mesures.

Les incendies de forêt sont imprévisibles, en particulier lorsque le vent est un facteur, a déclaré Coutts, ajoutant qu’il avait vu des maisons brûler après avoir fait «tout ce qu’il fallait» pour réduire le risque.

Erni a déclaré que le gouvernement canadien a entrepris une évaluation nationale des risques d’incendie de forêt, et que la cartographie devrait être rendue publique l’année prochaine.

Chaque région et communauté a son propre profil de risque en fonction de facteurs tels que le climat local et les types d’arbres et de végétation dans la forêt environnante.

En général, les communautés de la zone boréale – qui englobe 75 % des forêts et des terres boisées du pays – sont plus à risque que les autres, a déclaré Erni, qui travaille au Centre de foresterie des Grands Lacs à Sault Ste. Marie, Ont.

La menace croissante des incendies d’interface est claire, mais sans modélisation climatique spécifique à la région, il est difficile de dire exactement comment ce risque changera au fil du temps, a-t-elle déclaré.

Brenna Owen, La Presse Canadienne

Feux de forêt