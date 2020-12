Au milieu d’une rafale de tweetscritiquant tout, de la Cour suprême au ministère de la Justice, le président Donald Trump a de nouveau exprimé son mécontentement à l’égard du programme de secours COVID, faisant pression pour une augmentation de 1400 dollars par rapport à ce que les dirigeants républicains et démocrates avaient négocié et laissant le statut du projet de loi incertain en tant qu’allocation chômage pour millions sont sur le point d’expirer.

« Je veux simplement gagner 2000 dollars à nos gens formidables, plutôt que les maigres 600 dollars qui sont maintenant dans la facture », a tweeté Trump samedi matin. « Aussi, arrêtez les milliards de dollars en ‘porc’. »

Le président élu Joe Biden a vivement critiqué le refus de Trump de signer le projet de loi de relance bipartisan, le qualifiant d ‘ »abdication de responsabilité » avec « des conséquences dévastatrices », dans un communiqué publié samedi.

« Nous sommes le lendemain de Noël, et des millions de familles ne savent pas si elles pourront joindre les deux bouts en raison du refus du président Donald Trump de signer un projet de loi de secours économique approuvé par le Congrès avec une majorité écrasante et bipartisane », a déclaré Biden m’a dit.

Alors que les critiques de Trump ont mis en doute l’avenir du projet de loi de secours, les allocations de chômage temporaires approuvées en réponse à la pandémie expirent samedi à minuit, menaçant une interruption de l’aide. Si le président ne signe pas le nouveau projet de loi de secours d’ici la fin de la journée samedi, les États ne seront pas en mesure de rendre ces avantages disponibles à nouveau pendant une semaine complète, réduisant ainsi l’extension de l’aide de 11 à 10 semaines.

Biden a fustigé Trump pour avoir laissé expirer les avantages.

« Cette abdication de responsabilité a des conséquences dévastatrices. Aujourd’hui, environ 10 millions d’Américains perdront leurs prestations d’assurance-chômage », a déclaré Biden. «Dans quelques jours à peine, le financement du gouvernement expirera, mettant en danger les services vitaux et les chèques de paie du personnel militaire. Dans moins d’une semaine, un moratoire sur les expulsions expire, mettant des millions de personnes en danger d’être forcées de quitter leur domicile pendant les vacances.

Lauren Bauer, boursière en études économiques à la Brookings Institution, a calculé que 11 millions de personnes perdraient immédiatement l’aide des programmes sans aide supplémentaire; des millions d’autres épuiseraient les autres prestations de chômage en quelques semaines.

Andrew Stettner, expert en assurance-chômage et chercheur principal au groupe de réflexion Century Foundation, a déclaré que le nombre pourrait être plus proche de 14 millions, car le chômage a grimpé depuis Thanksgiving.

Bien que les paiements puissent être reçus rétroactivement, tout écart signifie plus de difficultés et d’incertitude pour les Américains qui sont déjà aux prises avec des retards bureaucratiques, épuisant souvent une grande partie de leurs économies pour rester à flot en attendant que les paiements interviennent.

Ce sont des gens comme Earl McCarthy, père de quatre enfants qui vit à South Fulton, en Géorgie, et qui compte sur le chômage depuis qu’il a perdu son emploi de représentant commercial pour une communauté de personnes âgées de luxe. Il a déclaré qu’il se retrouverait sans revenu d’ici la deuxième semaine de janvier si Trump ne signait pas le projet de loi.

McCarthy a déclaré qu’il avait déjà brûlé une grande partie de ses économies en attendant cinq mois pour commencer à recevoir ses allocations de chômage. Après avoir laissé des messages hebdomadaires à l’agence de chômage, McCarthy a contacté le bureau du maire de South Fulton, puis le représentant législatif de son État pour demander de l’aide. Il a finalement commencé à recevoir des paiements en novembre.

«Pour moi, je frémis de penser que si je n’avais rien économisé ou si j’avais eu un fonds d’urgence pendant ces cinq mois, où serions-nous? il a dit. « Ça va être difficile si le président ne signe pas ce projet de loi. »

Le projet de loi en attente de signature de Trump activerait également un supplément fédéral hebdomadaire de 300 $ aux indemnités de chômage.

Trump a d’abord dénoncé le paquet de secours de 900 milliards de dollars mardi, le qualifiant de « honte » dans une vidéo publiée sur Twitter.

« Cela s’appelle le projet de loi de secours COVID, mais cela n’a presque rien à voir avec COVID », a déclaré Trump dans la vidéo. « Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter le montant ridiculement bas de 600 $ à 2 000 $ ou 4 000 $ pour un couple. »

Les paiements directs de 600 dollars ont été l’un des compromis que les républicains et les démocrates ont obtenus lors de la négociation du contenu du plan de secours, la plupart des démocrates souhaitant des paiements plus élevés, comme les paiements de 1200 dollars que les Américains ont reçus dans le cadre du dernier grand projet de loi de relance.

Les dirigeants du GOP ont également été assurés par la Maison Blanche que le président soutiendrait la législation bipartisane, y compris les paiements directs de 600 $ que les républicains ont acceptés.

Le refus de Trump de signer ce projet de loi retarde encore le premier allégement COVID dans des mois de Congrès ont échoué à plusieurs reprises à se réunir sur un autre plan de relance alors même que de nombreuses mesures et aides commençaient à expirer.

Trump a également tweeté à propos des paiements directs à Noël, demandant pourquoi les politiciens ne voudraient pas donner aux Américains 2000 $.

« J’ai passé de nombreux appels et eu des réunions à Trump International à Palm Beach, en Floride », a déclaré Trump après une partie de golf. le vendredi. «Pourquoi les politiciens ne voudraient-ils pas donner aux gens 2 000 $, plutôt que seulement 600 $? Ce n’était pas de leur faute, c’était la Chine. Donnez de l’argent à notre peuple!»

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans un rare moment d’accord avec le président, tweeté, « enfin, le président a accepté de 2 000 $ – les démocrates sont prêts à porter cela à la parole cette semaine par consentement unanime. Faisons-le! »

Les républicains de la Chambre ont bloqué la tentative des démocrates d’augmenter le paiement direct de 600 $ à 2000 $ par consentement unanime jeudi. Maintenant, le sort des paiements directs, ainsi que le reste du paquet, reste incertain jusqu’à au moins la semaine prochaine, lorsque le Congrès est de retour en session.

En plus de vouloir augmenter les paiements directs, Trump a appelé le Congrès à « se débarrasser des éléments inutiles et inutiles de cette législation, et à m’envoyer une facture appropriée », dans sa vidéo de mardi.

Dans cette même vidéo partagée sur Twitter, Trump a non seulement suggéré de ne pas signer le plan de relance bipartisan, mais qu’il pourrait opposer son veto au projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars attaché au projet de loi de secours si les paiements directs ne sont pas augmentés.

Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont tenté de sauver la législation de fin d’année pour essayer d’empêcher une fermeture.

Les démocrates rappelleront les législateurs de la Chambre à Washington pour un vote lundi sur la proposition de 2000 dollars de Trump, bien qu’elle mourrait probablement au Sénat contrôlé par les républicains. Ils envisagent également de voter lundi sur une mesure provisoire au moins pour éviter un arrêt fédéral et maintenir le gouvernement en marche jusqu’à l’inauguration de Biden le 20 janvier.

