"Consensus, pas dictature": Congrès Slams Karnataka Choice Delay Buzz

Le Congrès croit au « consensus, pas à la dictature », a déclaré aujourd’hui le chef du parti, KC Venugopal, en annonçant que Siddaramaiah serait le choix de la direction du Congrès pour le poste de ministre en chef du Karnataka, quatre jours après son retour au pouvoir dans l’État avec une victoire écrasante.

L’annonce d’aujourd’hui a mis fin à l’impasse de longue date due aux revendications concurrentes de Siddaramaiah et du chef du Congrès d’État DK Shivakumar pour le poste le plus élevé. M. Shivakumar sera le seul vice-ministre en chef du Karnataka et restera chef du parti de l’État jusqu’aux élections générales de 2024, a annoncé le Congrès aujourd’hui.

Le retard de la direction du Congrès à annoncer le choix du ministre en chef avait suscité un buzz, avec Basavaraj Bommai du BJP, l’ancien ministre en chef, affirmant que cela montrait un « manque d’unité » dans le parti.

S’adressant aux médias aujourd’hui, M. Venugopal, secrétaire général du parti chargé de l’organisation, a déclaré : « Nous avons obtenu un mandat le 13 mai au soir. Le 14 mai au soir, nous avons eu une réunion du CLP (Parti législatif du Congrès). trois observateurs. Dans la nuit du 14 mai au lendemain matin, ils ont tenu un tête-à-tête avec chaque député du Congrès et ont soumis un rapport.

« Notre parti est un parti démocratique. Nous croyons au consensus, pas à la dictature. Au cours des deux derniers jours, nous avons essayé d’obtenir un consensus », a-t-il ajouté.

M. Venugopal a déclaré que le Congrès avait des dirigeants « bons et dynamiques » au Karnataka. « Siddaramaiah est un politicien expérimenté, un administrateur compétent. Il a beaucoup contribué à cette élection. De la même manière, notre président du PCC est un organisateur de parti dynamique et a électrifié les cadres. Les deux sont de grands atouts du parti du Congrès au Karnataka », a-t-il ajouté. a déclaré, ajoutant que les deux méritaient le poste le plus élevé.

Le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, a tenu des consultations avec des hauts dirigeants et avec M. Siddaramaiah et M. DK Shivakumar pour parvenir à une décision. « Il a également pris l’avis de Mme Sonia Gandhi, Rahul Gandhi et d’autres hauts dirigeants », a déclaré M. Venugopal, annonçant le choix du parti de Siddaramaiah.

Plus tôt, le haut dirigeant du Congrès, Randeep Singh Surjewala, avait riposté aux remarques sur le retard pour finaliser le choix du Karnataka et avait souligné le temps pris par le BJP pour choisir les ministres en chef après ses victoires dans l’Uttar Pradesh, l’Assam et Goa.

Répondant à une question, le chef du Congrès a déclaré que le parti inviterait les dirigeants de partis » partageant les mêmes idées » pour la cérémonie de prestation de serment à Bangalore samedi.

On a également demandé au secrétaire général du Congrès s’il existait une formule de partage du pouvoir entre les deux dirigeants. Cela vient au milieu d’un buzz que l’idée de M. Siddaramaiah et de M. Shivakumar en tant que ministre en chef pour un mandat de 2,5 ans avait été discutée.

En réponse à cela, M. Venugopal a déclaré : « La formule de partage du pouvoir consiste à partager le pouvoir avec les habitants du Karnataka. C’est tout. »

M. Shivakumar, qui avait initialement refusé de céder sur sa demande pour le poste de ministre en chef, aurait accepté le rôle de numéro 2 suite à une intervention de Mme Gandhi. Le frère de M. Shivakumar et député DK Suresh a déclaré à NDTV qu’ils n’étaient pas très satisfaits de la décision. Des sources proches de M. Shivakumar ont déclaré qu’il avait fait le « sacrifice » dans l’intérêt du parti.