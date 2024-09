Conseils Veilguard et autres conseils utiles

Ce fut toute une semaine dans le domaine du jeu, des précommandes impossibles à sécuriser de la PS5 Pro nouvellement annoncée, aux ventes énormes sur les principaux jeux Capcom et Xbox, en passant par la confirmation de lequel de vos L’âge du dragon les choix se répercuteront sur Garde-voile. Comme toujours, nous les avons tous couverts, et maintenant ils sont regroupés ici pour que vous puissiez les lire. Cliquez pour découvrir les meilleurs trucs, astuces et conseils en matière de jeu pour cette dernière semaine complète de septembre.