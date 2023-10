Conseils sur les courses hippiques du mercredi de Tom Lunn à Wetherby, Nottingham et Kempton

talkSPORT vous propose des courses hippiques avec des conseils et des paris gratuits pour les rencontres de la journée à Wetherby, Nottingham et Kempton.

Tom Lunn a parcouru les cartes de course, la forme, les parcours et bien plus encore pour vous aider à guider votre paris sur les courses de chevaux les choix.

1 talkSPORT BET vous propose les conseils de course de Tom Lunn sur toute l’action de la journée ! Crédit : talksport

Conseils pour parier sur Wetherby

2.25 : Géromino 5/1 (1pt)

Beaucoup font leurs débuts en chasse ici, mais Geromino est celui qui possède beaucoup d’expérience qui pourrait lui être très utile ici.

Mais c’est toujours un souci de se retrouver face à certains non exposés aux obstacles, qui pourraient être bien handicapés du fait d’être meilleurs sur ces obstacles qu’en haies.

Il y a beaucoup de choses à aimer dans quelques-uns d’entre eux, mais Geromino aime vraiment gagner à ce genre de moment de la saison et a même décroché quatre vainqueurs consécutifs et une deuxième place de près l’année dernière et semble prêt à continuer ce genre de cohérence dans le secteur du handicap cette année. avec deux solides efforts pour la deuxième place jusqu’à présent.

El Borracho a battu Geromino de près de cinq longueurs à Bangor en août et cette forme a bien fonctionné, le coureur arrivant deuxième lors de la course suivante lorsqu’il a augmenté de 6 livres.

4.08 : Hidalgo De L’Isle 10/3 (1pt)

Le joueur de six ans formé par Donald McCain compte six courses de haies à son actif, deux victoires et trois deuxièmes places.

A gagné en mai et a également terminé deuxième à Bangor en juin, mais s’est éloigné depuis pour potentiellement progresser davantage dans cette discipline.

Ce cheval a toujours donné l’impression d’être assez bien handicapé, même s’il ne gagne pas de loin, il ne perd pas non plus de loin.

Conseils de paris sur Nottingham

3.45 : Regheeb 15/8 (NAP – 2pts)

Regheeb s’est placé derrière Ace Impact à Chantilly en mai, vainqueur de l’Arc et après une pause, il a gagné à Lingfield de plus de trois longueurs malgré un montant énorme supérieur à celui de Montevideo, noté 76.

C’était une victoire convaincante pour ces raisons et parce que cela s’est déroulé dans le confort.

Pourrait encore être bien pondéré à partir de ces preuves et devrait faire face au terrain difficile.

4.15 : Je ne sais quoi 3/1 (1pt)

Des courses décentes en meilleure compagnie récemment mais partout sur 6f et ont la vitesse pour repartir à zéro.

Placée troisième sur terrain meuble sur 5f à Ascot à ses débuts, les conditions devraient donc convenir contre ces rivales.

4h50 : Safari Dream 13/2 aller simple (1 pt)

Le poids a progressivement baissé depuis sa dernière victoire en septembre 2022 et est maintenant 2 livres de moins que lors de sa victoire à cette marque, ce qui a également permis un impressionnant triplé à Sandown et Windsor.

Gère les sols lourds et mous et doit au moins être placé.

P+L : +10,67pts du 09/10/23

P+L : +73,37pts 07/10/23-08/10/23

Toutes les cotes sont correctes au moment de la rédaction

