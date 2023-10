Conseils sur les courses de chevaux du jeudi de Tom Lunn à Carlisle, Wincanton et Brighton

talkSPORT vous propose des courses hippiques avec des conseils et des paris gratuits pour les rencontres de la journée à Carlisle, Wincanton et Brighton.

Tom Lunn a parcouru les cartes de course, la forme, les parcours et bien plus encore pour vous aider à guider votre paris sur les courses de chevaux les choix.

1 talkSPORT BET vous propose les conseils de course de Tom Lunn sur toute l’action de la journée ! Crédit : talksport

Conseils de paris sur Carlisle

1.20 : Saccho et vanzetti 9/2 (1 pt)

Il était pressenti pour gagner la dernière fois à Uttoxeter et il est arrivé juste deuxième derrière un cheval qui avait reçu beaucoup de poids.

Il devrait faire mieux ici avec le coureur régulier Liam Harrison, pour l’entraîneur Fergal O’Brien.

1.50 : Fringill Dike (arrivée parmi les 2 premiers) 15/8 (1pt)

Benson doit défier le poids maximum pour remporter celui-ci lors de ses débuts en poursuite et cela peut être une grande demande, même s’il y va bien frais.

Mais Fringill Dike a eu fière allure lors de ses trois premiers départs aux obstacles, remportant les trois.

Au cours du processus, il a pris 21 livres et n’a toujours pas l’air de s’arrêter, ce qui en fait un bon pari car il est sûr de finir parmi les deux premiers avec cette forme.

15h00 : Suprêmement Ouest 11/8 (1pt)

Il a fait son premier départ en haies à Warwick en mai et s’est absenté depuis pour aider son saut à s’améliorer.

Il a quand même terminé assez près malgré ses mauvais sauts et cela augure bien contre certains de ces rivaux qui se lancent en haies pour la première fois, de nombreuses améliorations sont attendues ici.

Les plus lus dans les courses de chevaux

Exacta semble prêt à payer un prix assez élevé avec Titan Discovery mais est en bonne forme sur le plat et a même contourné un run la semaine dernière pour entrer dans la mêlée ici sur un terrain plus adapté.

Conseils de paris sur Wincanton

13h30 : Spécial Somespring 5/2 (1pt)

Elle pourrait être bien pondérée lors de son premier départ en poursuite après avoir assez bien remporté ses deux dernières sorties.

Elle s’est également placée à seulement quatre longueurs d’Outlaw Peter, ce qui a également très bien fonctionné.

Conseils de paris sur Brighton

2.45 : Château dans le sable 6/4 (1pt)

Bonne forme récemment bien qu’une course moins bonne en meilleure compagnie à York en août.

Il se débrouille bien sur terrain meuble et n’était qu’à 3/4 de longueur de Zabriskie Point la dernière fois et à quelques longueurs de Devil’s Point, ce qui est une excellente forme avec ce coureur entrant dans la compagnie du Groupe 3.

P+L : +10,17pts du 09/10/23

P+L : +73,37pts 07/10/23-08/10/23

Toutes les cotes sont correctes au moment de la rédaction

