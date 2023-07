Conseils sur les climatiseurs : comment économiser de l’argent et de l’énergie

Si vous avez la chance d’avoir accès à la climatisation domestique (AC), peut-être que les récentes températures étouffantes à travers le Canada n’ont pas été trop insupportables.

Les inconvénients de l’utilisation du courant alternatif comprennent l’augmentation de la demande d’électricité, en particulier lorsque tout le monde les met en marche en même temps, ce qui présente un défi pour les systèmes électriques, selon Brendan Haley, directeur de la recherche sur les politiques à Efficacité Canada, une organisation hébergée au Sustainable Energy de l’Université Carleton. Centre de recherche œuvrant pour une économie à haut rendement énergétique.

«Cela crée des demandes de pointe que les systèmes électriques doivent fournir, et cela nécessite souvent l’utilisation de combustibles fossiles polluants ou d’importations coûteuses de l’extérieur de la province», a-t-il déclaré dans un courriel à CTVNews.ca.

Selon Haley, il existe plusieurs façons d’utiliser les climatiseurs de manière plus efficace.

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR UNE UNITÉ EFFICACE

Si vous cherchez à acheter un nouveau climatiseur, Haley suggère de rechercher des unités avec des étiquettes ENERGY STAR et des cotes de rendement énergétique saisonnier (SEER) élevées, pour vous assurer d’obtenir la machine la plus éconergétique et la plus rentable.

L’étiquette ENERGY STAR est un symbole internationalement reconnu sur les produits, les maisons, les bâtiments ou les installations industrielles pour montrer qu’il est certifié qu’il utilise moins d’énergie et réduit les émissions qui contribuent au changement climatique.

Les climatiseurs sur le marché aujourd’hui ont des cotes SEER allant de 13 à 25. La cote SEER détermine la quantité d’énergie et d’argent dont une unité de climatisation a besoin pour fonctionner efficacement en une seule année. Une cote SEER plus élevée signifie que l’unité utilise moins d’énergie.

Au lieu d’un climatiseur, envisagez d’acheter une pompe à chaleur, qui fournit à la fois du courant alternatif pour l’été et du chauffage pendant l’hiver, selon Haley.

« Vous économiserez de l’énergie pendant l’hiver et aiderez l’environnement en utilisant moins de combustibles fossiles ou un chauffage électrique moins efficace », a-t-il déclaré.

GARDEZ L’AIR FRAIS À L’INTÉRIEUR

Ne faites jamais fonctionner votre climatiseur lorsque les fenêtres et les portes sont ouvertes, en laissant entrer l’air extérieur à l’intérieur, a déclaré Haley.

« Vous devez empêcher cet air frais de s’échapper de votre bâtiment avec une bonne étanchéité à l’air et une bonne isolation », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un audit énergétique du bâtiment peut aider à déterminer son degré d’isolation.

Les jours de brise, il suggère de profiter des « technologies de refroidissement de la nature » en faisant craquer les fenêtres les nuits plus fraîches et en fermant les stores pendant la journée pour bloquer la chaleur du soleil.

« Votre confort n’est pas seulement basé sur la température, mais sur d’autres facteurs tels que l’humidité, la circulation de l’air et la chaleur du soleil. Pour rester au frais, réduisez l’humidité dans votre maison en ne cuisinant peut-être pas ce repas qui nécessite beaucoup d’eau bouillante par une journée chaude », explique Haley, qui suggère également d’utiliser un déshumidificateur ou des ventilateurs pour augmenter le débit d’air.

PROFITEZ DU TEMPS

Les coûts d’électricité dans certaines régions, comme l’Ontario, sont plus élevés le jour que la nuit. Pour cette raison, c’est une bonne idée de planifier stratégiquement le moment où votre climatiseur travaille le plus fort, dit Haley.

Canada HVAC, un détaillant et une entreprise d’installation de climatisation et de chauffage en ligne, suggère également d’utiliser un thermostat programmable doté de fonctionnalités intelligentes pour ajuster les températures en fonction des routines et des besoins quotidiens. En conséquence, cela peut améliorer l’efficacité du climatiseur.

Pour encourager les gens à chronométrer la mise en marche de leur climatisation, il existe des programmes incitatifs, tels que Peak Perks, où les Ontariens sont récompensés pour économiser de l’énergie et réduire leur consommation de climatisation pendant les journées d’été les plus chaudes de l’Ontario.

Le gouvernement fédéral suggère également de calculer le coût global de votre consommation d’énergie avant d’acheter une nouvelle unité, quelle qu’elle soit.