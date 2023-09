Conseils sur la migraine menstruelle

« La migraine menstruelle est un phénomène courant et il existe des traitements très utiles pour rendre cette période plus confortable », déclare Huma U. Sheikh, MD, spécialiste des maux de tête et PDG de New York Neurology Medicine.

Comment puis-je savoir s’il s’agit d’une migraine menstruelle ?

Si votre migraine commence entre 2 jours avant vos règles et 3 jours après, vous souffrez de migraine menstruelle. Mais vous pouvez aussi avoir des migraines à d’autres moments, comme lorsque vous ovulez, explique Sheikh.

Les crises de migraine menstruelle ont tendance à être plus graves et à durer plus longtemps. Et vous êtes généralement plus sensible à la lumière à cette période qu’avec d’autres crises de migraine.

S’il semble y avoir un lien entre les crises de migraine et votre cycle menstruel, les hormones en sont probablement la cause. « L’utilisation d’un journal ou d’une application contre les maux de tête peut être utile pour déterminer s’il existe une tendance claire », explique Sheikh.