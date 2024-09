Conseils, Spangram et réponses du NYT d’aujourd’hui pour le vendredi 27 septembre

Brins New York Times

Vous recherchez des conseils, des spangrams et des réponses sur les Strands de jeudi ? Vous pouvez les trouver ici.

ForbesConseils, Spangram et réponses du NYT d’aujourd’hui pour le jeudi 26 septembre

Les Strands d’aujourd’hui testeront vos connaissances en histoire d’une manière très spécifique. Voyons comment vous vous en sortez.

Comment jouer aux brins

Le puzzle Strands du New York Times est un jeu de mots sur la recherche de mots classique. Il est en version bêta pour le moment, ce qui signifie qu’il ne durera que si suffisamment de personnes y jouent chaque jour.

Il y a un nouveau jeu de Strands à jouer chaque jour. Le jeu vous présentera une grille de lettres six par huit. Le but est de trouver un groupe de mots qui ont quelque chose en commun et vous aurez une idée de ce qu’est ce thème. Lorsque vous trouvez un mot thématique, il restera surligné en bleu.

Vous devrez également trouver un mot spécial appelé spangram. Cela vous indique ce que les mots ont en commun. Le spangram relie deux côtés opposés du plateau. Bien que les mots du thème ne soient pas un nom propre, le spangram peut être un nom propre. Lorsque vous trouverez le spangram, il restera surligné en jaune.

Soyez prévenu : vous devrez être sur vos gardes.

« Certains thèmes sont des phrases à remplir. Il peut également s’agir d’étapes dans un processus, d’éléments appartenant tous à la même catégorie, de synonymes ou d’homophones », note le New York Times. « Tout comme elle varie la difficulté des puzzles Wordle en une semaine, [Wordle and Strands editor Tracy] Bennett prévoit de lancer des boules courbes aux solveurs Strands de temps en temps.

Quel est l’indice Strands d’aujourd’hui ?

Le New York Times donnera un indice officiel et je me chargerai ensuite de vous aider davantage. L’indice officiel est le suivant :

Merveille médiévale

Et mon indice est le suivant :

Mec les catapultes !

Vous comprenez probablement où cela nous mène maintenant.

Quelles sont les réponses aux questions d’aujourd’hui ?

Le spangram est en premier et le reste des réponses suivra après. Le spangramme est :

CHÂTEAU

Et c’est ici au tableau :

Brins New York Times

Le reste des réponses est :

MUR

FOSSÉ

COUR

PONT-LEVIS

GARDER

TOUR

TOURELLE

Brins New York Times

Ils ont réussi à y intégrer beaucoup de choses, notamment DRAWBRDIGE, ce qui est impressionnant. Celui qui m’a pris le plus de temps était COURTYARD, mais je suppose que oui, pratiquement tous les châteaux en ont un au milieu. En parlant de CASTLE, c’est littéralement le spangram le plus court que vous puissiez avoir sur le tableau, seulement six lettres, ce qui n’arrive pas si souvent. Comment avez-vous fait aujourd’hui ?

