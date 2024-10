Conseils, Spangram et réponses du NYT d’aujourd’hui pour le mercredi 9 octobre

Conseils et réponses sur NYT Strands d’aujourd’hui. New York Times

Hé, tout le monde ! Chaque année, je suis surpris de la rapidité avec laquelle l’automne arrive. Il y a quelques jours, je nageais dehors et maintenant il fait beaucoup trop froid pour le faire, même dans une piscine chauffée. Pourtant, je vais continuer à porter des shorts aussi longtemps que possible.

Aujourd’hui New York Times Brins des indices, du spangram et des réponses arrivent immédiatement.

Comment jouer aux brins

Le New York Times Brins puzzle est un jeu de mot sur la recherche de mots classique. Il est désormais disponible dans le New York Times Application de jeux aux côtés de Mot et Relations (que nous couvrons également dans les guides quotidiens sur Forbes Games).

Il y a un nouveau jeu de Brins jouer tous les jours. Le jeu vous présentera une grille de lettres six par huit. Le but est de trouver un groupe de mots qui ont quelque chose en commun et vous aurez une idée de ce qu’est ce thème. Lorsque vous trouvez un mot thématique, il restera surligné en bleu.

Vous devrez également trouver un mot spécial appelé spangram. Cela vous indique ce que les mots ont en commun. Le spangram relie au moins deux côtés du plateau, mais il ne peut ni commencer ni se terminer là. Bien que les mots du thème ne soient pas un nom propre, le spangram peut être un nom propre. Lorsque vous trouverez le spangram, il restera surligné en jaune.

Chaque lettre est utilisée une fois dans l’un des mots thématiques et du spangram. Vous pouvez relier les lettres verticalement, horizontalement et en diagonale, et il est possible de changer de direction au milieu d’un mot. Si vous jouez sur un écran tactile, appuyez deux fois sur la dernière lettre pour soumettre votre proposition.

Si vous trouvez trois mots valides d’au moins quatre lettres qui ne font pas partie du thème, vous déverrouillerez le bouton Indice. En cliquant dessus, vous mettrez en surbrillance les lettres qui composent l’un des mots thématiques.

Soyez prévenu : vous devrez être sur vos gardes. Parfois, vous devrez remplir le(s) mot(s) manquant(s) dans une phrase. D’autres jours, le jeu peut tourner autour des synonymes ou des homophones. La difficulté variera de jour en jour et les créateurs de puzzles tenteront parfois de vous surprendre.

Quel est l’indice Strands d’aujourd’hui ?

Faites défiler lentement ! Juste après l’indice pour aujourd’hui Brins puzzle, je vais révéler quels sont les mots de réponse.

L’indice de thème officiel pour celui d’aujourd’hui Brin l’énigme est…

Full house

Besoin d’une aide supplémentaire ? Voici un autre indice…

Enfermé dans un mur

Il y a huit mots thématiques à retrouver aujourd’hui, dont le spangram.

Quels sont les indices du NYT Strands d’aujourd’hui ?

Alerte spoiler ! Ne faites pas défiler la page plus bas jusqu’à ce que vous soyez prêt à découvrir l’actualité d’aujourd’hui. Brins des indices.

Voici les deux premières lettres de chaque mot, y compris le spangram, dans le puzzle d’aujourd’hui :

Quelles sont les réponses du NYT Strands d’aujourd’hui ?

Avant de révéler la liste complète des mots, je vais d’abord vous dire le spangram et vous montrer où il se trouve sur la grille.

C’est votre dernier avertissement de spoiler !

Aujourd’hui Brins spangram est…

CHAMBRE À LA MAISON

Voici où vous le trouverez sur la grille…

Capture d’écran du New York Times Strands, montrant le terme HOME ROOM en surbrillance. New York Times

Le reste de la journée Brins les mots thématiques sont…

BUREAU

CUISINE

BIBLIOTHÈQUE

ÉTUDE

SALLE

OFFICE

FOYER

Voici à quoi ressemble la grille complétée…

Grille des volets terminée pour le 9 octobre avec les mots BUREAU, CUISINE, BIBLIOTHÈQUE, SALLE D’ACCUEIL, ÉTUDE, … [+] HALL, GARDE-MANGER et FOYER. New York Times

Jeu assez simple aujourd’hui grâce à un indice de thème très clair. J’ai travaillé à peu près du coin inférieur gauche (HALL) vers le haut. Mais ça doit être une maison chic si elle possède une bibliothèque.

Je n’ai utilisé aucune allusion et le spangram était le cinquième mot thème que j’ai trouvé.

C’est tout ce qu’il y a à dire pour aujourd’hui Brins des indices et des réponses. N’oubliez pas de consulter mon blog pour obtenir des conseils et la solution pour le jeu de jeudi si vous en avez besoin.