Conseils simples pour vous aider à payer votre hypothèque (sans rogner sur d’autres éléments essentiels)

Le montant hypothécaire moyen au Canada est passé de 351 862 $ (au T2 2021) à 374 635 $ (au T2 2022), selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Suivre un paiement hypothécaire mensuel devient de plus en plus difficile d’année en année. Combiné à l’augmentation des taux d’inflation, le fait d’être propriétaire d’une maison a amené certains Canadiens à avoir de la difficulté à effectuer leurs paiements. Aujourd’hui, je vais partager quelques conseils pratiques et simples pour vous aider à payer votre hypothèque afin que vous ne vous retrouviez pas à la traîne.

CRÉER UN BUDGET DÉTAILLÉ

Avant d’essayer l’un des conseils énumérés ci-dessous, je vous recommande de créer un budget détaillé. Passez en revue vos relevés bancaires et de carte de crédit des mois précédents et commencez à catégoriser et à additionner vos dépenses. Certaines des principales catégories que vous voudrez détailler incluent :

Versements hypothécaires

Services publics et factures des ménages

Paiements de dettes (prêts personnels, prêts auto, cartes de crédit, etc.)

Paiements d’assurance (assurance auto, assurance habitation, etc.)

Frais de carburant et de transport

Frais d’épicerie

Dépenses de divertissement

Abonnements (TV en streaming, musique, magazines, etc.)

En fonction de votre situation unique, vous pouvez également ajouter d’autres catégories à cette liste.

Faites de votre mieux pour rendre compte de chaque dollar dépensé. Cela vous permettra de voir exactement combien d’argent vous avez encaissé et où il va. Ensuite, vous pouvez utiliser ces données pour réduire certains domaines, tels que les abonnements de streaming excessifs ou les soirées, vous permettant de mettre de l’argent supplémentaire de côté.

Voici un calculateur de budget en ligne gratuit (et incroyablement simple) que vous pouvez utiliser pour créer votre budget mensuel.

CONSEILS SIMPLES POUR VOUS AIDER À PAYER VOTRE HYPOTHÈQUE

Après avoir analysé votre budget et déterminé où vous pouvez économiser, essayez un ou plusieurs des conseils suivants pour vous aider à mettre de l’argent supplémentaire dans votre poche.

1. Organisez une vente de garage ou de garage pour vous débarrasser des objets inutiles

La plupart des gens ont des objets inutilisés qui traînent dans leur maison qu’ils pourraient transformer en espèces. Vous pourriez être étonné du nombre de choses que vous avez accumulées au fil des ans et qui pourraient valoir une somme décente. Par exemple, un de mes amis a récemment transformé un vieux bac de cartes de hockey en plus de 3 000 $.

Si vous ne souhaitez pas organiser de vide-grenier, envisagez d’utiliser des plateformes en ligne telles que Facebook Marketplace, Craigslist ou Kijiji. Vous pouvez désencombrer votre maison et gagner de l’argent en le faisant.

2. Transformez votre chambre d’amis en argent supplémentaire

L’un des moyens les plus simples de gagner de l’argent supplémentaire est de faire travailler votre maison. Si vous avez une chambre supplémentaire dans votre maison, vous pouvez l’inscrire comme location à court terme et permettre aux invités de passer la nuit.

Vous devez leur fournir une chambre propre, un accès à une douche/salle de bain propre et quelques éléments essentiels. Si la sécurité est une préoccupation, Airbnb vous permet de filtrer les voyageurs et de lire les commentaires d’autres hôtes à leur sujet.

3. Louez un espace dans votre cour pour ranger votre camping-car ou votre bateau

Si vous avez une propriété plus grande avec de l’espace pour installer un bateau ou un camping-car, vous pouvez louer l’espace aux propriétaires de bateaux ou de camping-cars qui ont besoin d’un endroit pour entreposer leurs véhicules hors saison. Cela aide si vous avez un jardin sécurisé et clôturé.

Souvent, vous pouvez facturer jusqu’à 100 $ par mois ou plus simplement pour permettre à quelqu’un d’utiliser votre espace de stockage extérieur. Vous n’avez pas non plus à vous soucier de l’entrée de quiconque dans votre maison comme vous le feriez si vous hébergez une chambre sur Airbnb.

4. Commencez une agitation latérale flexible

L’« économie à la demande » du Canada a connu une croissance rapide, avec environ 1,7 million de Canadiens participant à cette forme d’emploi, selon Statistique Canada. Il existe plus de façons que jamais de prendre une agitation latérale flexible et de commencer à mettre de l’argent supplémentaire dans votre poche. Certaines des meilleures opportunités incluent:

Conduire pour des sociétés de covoiturage

Livraison de packages pour les entreprises de commerce électronique

Livrer de la nourriture avec des services de livraison d’applications téléphoniques

Décrocher un concert indépendant en ligne en tant qu’écrivain, monteur vidéo ou graphiste

Toutes ces activités secondaires vous permettent de choisir vos propres heures, ce qui signifie que vous pouvez facilement les intégrer à votre emploi du temps et à votre emploi du temps familial. La plupart paient à la semaine et ne vous obligent pas non plus à travailler un nombre minimum d’heures, il n’y a donc aucune obligation.

5. Garder des chiens chez vous

Si vous aimez la compagnie des chiens, vous pouvez gagner de l’argent en hébergeant et en prenant soin des chiens pendant la nuit dans votre maison. Il existe des plateformes en ligne sur lesquelles vous pouvez vous inscrire en tant qu’hôte, dresseur ou même promeneur de chiens. En moyenne, vous pouvez gagner entre 40 $ et 60 $ par nuit rien qu’en vous occupant du chien de quelqu’un pendant qu’il est à l’extérieur de la ville.

CONCLUSION

Avec la hausse de l’inflation, payer toutes vos factures et votre hypothèque à temps peut être un peu difficile. Heureusement, il existe de nombreuses possibilités d’aider les propriétaires à gagner de l’argent supplémentaire et à atténuer le stress des paiements à venir.



Christopher Liew est titulaire de la charte CFA et ancien conseiller financier. Il rédige des conseils sur les finances personnelles pour des milliers de lecteurs canadiens quotidiens sur son site Web Wealth Awesome.



Avez-vous une question, un conseil ou une idée d’article sur les finances personnelles ? Veuillez nous envoyer un courriel à dotcom@bellmedia.ca.