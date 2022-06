Conseils Royal Ascot: Simon Rowlands soutient Bay Bridge pour que la classe compte dans Prince Of Wales’s Stakes le deuxième jour | Nouvelles de la course

Le meilleur pronostiqueur Simon Rowlands a deux sélections mercredi à Royal Ascot, en direct sur Sky Sports Racingalors que le Prince Of Wales’s Stakes occupe le devant de la scène.

Après la compétition brûlante de la journée d’ouverture à Royal Ascot, la carte de mercredi propose une quantité pour aller avec la qualité dans la plupart des domaines.

Le groupe un Enjeux du Prince de Galles (3.40) est la fonctionnalité, pour laquelle il existe un champ sélectionné de cinq, y compris des raiders du Japon, d’Irlande et de France.

Le Japon s’est bien comporté sur la scène internationale ces derniers temps et est représenté par le vainqueur du Derby japonais de l’année dernière, Shahryar, qui a également remporté la Dubai Sheema Classic à Meydan la dernière fois dans une finale groupée.

Shahryar est bon, mais pas une superstar, et il doit également faire face à la distance la plus courte qu’il ait parcourue en plus d’un an ici, sur une surface ferme et avec la possibilité d’un rythme régulier.

L’Irlande est représentée par le globe-trotteur State of Rest, vainqueur au plus haut niveau aux États-Unis, en Australie et en France avant de terminer troisième un peu malchanceux face à Alenquer dans la Tattersalls Gold Cup à domicile au Curragh la dernière fois. Encore une fois, cependant, il semble être bon plutôt qu’exceptionnel.

Grand Glory, la seule femme du plateau, porte le drapeau de la France. Elle a remporté un Groupe Un dans son pays natal l’année dernière, mais est peut-être mieux reflétée en ce moment par des victoires toutes prêtes cette saison dans une Listed Race et un Groupe Trois.

J’ai un seul des cinq classés au-dessus de 120 et jusqu’à la norme habituellement requise pour gagner ce prestigieux concours. Ce n’est pas le vainqueur 2020 Lord North (qui était une place derrière State of Rest au Curragh et n’est apparemment pas aussi bon qu’il l’était), mais Bay Bridgequi vient ici sur une série de cinq victoires successives, la dernière en date scintillante dans le Brigadier Gerard Stakes à Sandown.

Il a écrasé l’intelligent Mostahdaf de cinq longueurs ce jour-là, exécutant des divisions tardives alléchantes, dont un dernier quart de mille inférieur à 25 secondes qui était presque 10 longueurs plus rapide que la normale pour les circonstances. Je me suis d’abord demandé si Bay Bridge avait vraiment de la valeur pour toutes ses victoires : il l’était, et bien plus encore !

Il y a peut-être eu un léger doute sur le terrain avec Bay Bridge, mais les descriptions officielles ne sont pas toujours exactes, et les temps suggèrent que ses deux dernières victoires ont été « bonnes » et quelque chose d’un peu plus rapide que cela.

Bay Bridge peut aller de l’avant et il peut venir de l’arrière. Le thème commun est qu’il continue de gagner et que l’effort de Sandown montre qu’il est plus que prêt pour ce défi. Toute chance contre vaut un intérêt.

Image:

Bay Bridge, monté par Ryan Moore, remporte le BetVictor London Gold Cup Handicap





À la recherche de valeur dans chaque sens dans Hunt Cup

Le groupe deux a l’air plus délicat. J’ai soutenu Katey Kontent ante-post pour le Reine Marie (2.30) sur le dos d’une performance étonnamment bonne lors de la victoire à Windsor la dernière fois, mais j’ai plus d’espoir que de confiance maintenant que 21 ont été déclarés et qu’elle et le hotpot américain Love Reigns ont été tirés côte à côte dans les stalles six et cinq.

La douzaine de coureurs du Vase de la Reine (3.05) regarder beaucoup sur ce qu’ils ont accompli à ce jour, et avec une incertitude considérable quant à savoir lequel d’entre eux sera ou non adapté en passant à 14 stades prolongés avec un virage serré peu après le départ de la course.

Saffron Beach serait le vainqueur le plus probable du Enjeux du duc de Cambridge (4.20) si ce n’était pas qu’elle porte une pénalité de 5 livres, alors que l’alternative évidente, la Terre Mère, a fonctionné de manière inhabituelle la dernière fois. Aucun pari.

Image:

Rebel Territory, monté par Jim Crowley, rentre à la maison pour remporter la Coral Whitsun Cup Handicap à Sandown





Vous aurez probablement besoin d’une bonne dose de chance pour vous rapprocher du Coupe de chasse royale (5.00)et je ne soutiendrais rien à un prix plus court. Territoire rebelle semble valoir un petit botté de dégagement dans chaque sens à plus gros, cependant, après sa victoire sur cette même carte Sandown que Bay Bridge et dans un temps global particulièrement utile.

Il écope d’une pénalité de 5 livres, mais cela semble à peine suffisant étant donné qu’il représentait un rival bien handicapé à Ouzo, la paire à plusieurs longueurs d’avance. Il y en a d’autres avec des revendications assez fortes dans un domaine de 30, mais sans doute aucun avec plus fort.

Le territoire rebelle bien progressif part du stand 19 et on peut s’attendre à ce qu’il arrive sur la scène plus tard que la plupart, s’il obtient les lacunes.

La Enjeux du château de Windsor (5.35) pourrait dépendre du tirage / du rythme, étant donné qu’il y a 24 jeunes déclarés à différents stades de développement. Little Big Bear (dessiné en deux) est probablement le « bon » favori mais quelques autres ne sont pas loin derrière lui en forme. J’ai l’intention de garder ma poudre au sec.

Les sélections de Simon Rowlands

3.40 Royal Ascot – BAY BRIDGE (victoire 2pts)

5.00 Royal Ascot – TERRITOIRE REBEL (0.5pt aller simple)