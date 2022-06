Conseils Royal Ascot: Simon Rowlands espère que le jeune David Loughnane pourra lancer le troisième jour avec style dans les Norfolk Stakes | Nouvelles de la course

Le meilleur pronostiqueur Simon Rowlands a trois sélections plus une analyse pour la troisième journée de Royal Ascot jeudi, en direct sur Sky Sports Racing à partir de 13h30.

La Coupe d’Or à Royal Ascot jeudi (4h20), la course sera très différente selon que le meilleur rester du coin, Trueshan, se présente ou non. Il a été déclaré mais semble un coureur improbable à moins d’une pluie importante, et une pluie importante semble improbable au moment de la rédaction.

Bien que cette incertitude demeure, cependant, il est difficile de s’engager dans quoi que ce soit dans la course avec une grande conviction. Kyprios semble court pour celui qui n’a gagné que dans la société du groupe trois, bien que cette victoire, la dernière fois, ait été largement obtenue et à 1/10.

Stradivarius est, eh bien, Stradivarius. C’est un individu admirable et l’une des stars de la course britannique ces dernières années, mais il semble battable par tout ce qui est vraiment décent ces jours-ci, comme Trueshan, et représentait 109 Thunderous classé par juste une longueur dans la Yorkshire Cup sur son dernier départ.

La princesse Zoe entre dans le calcul sur la forme de sa deuxième dans cette course l’année dernière – une performance qui aurait dû dissiper toute idée qu’elle a besoin de la boue – et sur un ou deux autres efforts, mais pourrait être juste en deçà de l’équilibre.

L’entraîneur John Gosden dit que le vétéran qui reste la star Stradivarius est toujours plein de vie alors qu’il se prépare à soumissionner pour une quatrième victoire record à l’Ascot Gold Cup



La Gold Cup de cette année semble être une course à regarder et à apprécier, mais il y a de meilleures opportunités pour un botté de dégagement ailleurs, du moins je l’espère. Cela commencera peut-être par Walbank dans l’ouverture Enjeux de Norfolk (2.30).

Le fils de Kodiac a coûté plus d’un demi-million aux Craven Breeze-Ups et avait l’air assez spécial lorsqu’il a pris sept longueurs à York récemment en un temps utile. Avant cela, il avait été battu, mais c’était par Noble Style, qui prétend être le meilleur juvénile vu cette saison, même après Coventry de mardi et Queen Mary de mercredi.

Walbank est préféré à The Antarctic d’Aidan O’Brien, qui a remporté ses deux départs contre une opposition décente, mais sans vraiment ressembler à l’individu évalué à plus de 105 qu’il devrait être pour gagner une course de ce classement.

Bakeel et Brave Nation ont remporté leurs seuls départs mais en ont plus dans leurs assiettes ici d’une manière ou d’une autre. Walbank fait appel en tant que pari à 7/4 ou plus, et, bien qu’il ait contracté un peu de prix, cela devrait être réalisable ici.

L’entraîneur David Loughnane visera à monter sur le plateau cette semaine dans les Norfolk Stakes





La Handicap King George V (3.05) est empilé avec des améliorateurs potentiels, mais un ou deux d’entre eux semblent avoir réalisé plus que les autres par rapport à leurs notes de handicap, notamment Post impressionniste.

Il a fait ses débuts aussi récemment qu’en avril, a bien gagné à Ayr lors de sa deuxième apparition (un effort noté 92 sur les sections) puis a séparé Eldar Elbarov et Honiton, tous deux décidément utiles de trois ans, dans un novice à Newcastle dans lequel il a regardé et a avancé comme s’il serait très bien adapté par l’étape jusqu’à 12 stades qu’il rencontre ici.

Le premier 10/1 offert à propos de Post Impressionist s’est évaporé aussi rapidement que l’humidité dans le gazon d’Ascot, mais il mérite d’être clairement un favori dans mon livre et est toujours un pari à 4/1 ou plus. Un handicap de 19 coureurs, avec quatre places proposées et la possibilité d’améliorations, est un bon véhicule pour un pari à sens unique.

J’avais le Enjeux de Ribblesdale (3.40) prix le long de lignes très similaires à celles des bookmakers. Il semble, en l’absence d’Emily Upjohn, un renouveau plutôt inférieur aux normes, avec Magical Lagoon se vantant à peu près de la meilleure forme, Sea Silk Road est plus susceptible qu’improbable de progresser devant elle, et l’histoire choisie de race un améliorateur possible lors de ce voyage plus long.

La Enjeux de Hampton Court (5.35) est pris en sandwich entre deux handicaps difficiles. The Queen’s Reach For The Moon est le gagnant le plus probable, mais je n’aurais pas les cotes longues du poulain comme c’était le cas initialement.

Le directeur des courses de Royal Ascot, Nick Smith, a déclaré que l’événement serait de retour devant une foule nombreuse cette semaine et que c’est « les doigts croisés » que Sa Majesté la reine peut marquer son jubilé avec un gagnant.



Claymore me tente au prix après son deuxième à Native Trail dans le Craven à Newmarket et un voyage avorté en France (où les tactiques de pointe lui ont été exagérées). Mais, à tort ou à raison, pas assez pour suggérer un pari.

J’ai l’intention d’avoir un petit jeu dans le premier de ces deux handicaps difficiles, cependant : le Enjeux Britannia (5,00). Thèse est toujours une jeune fille, mais une fille utile qui a eu le malheur de se heurter à des rivaux encore meilleurs.

Il a dû jouer le deuxième violon de My Prospero – troisième des St James’s Palace Stakes de mardi et maintenant classé 114 – à Newbury en avril, par une courte tête à Awaal à Lingfield en mai, et plus récemment à Red Rambler, qui ressemble à un interprète de groupe. en préparation, à Doncaster il y a 12 jours. Chacune de ces courses donne droit à Thesis à quelques livres de plus sur son dos ici dans mon livre.

Son tirage dans la stalle 10 est une légère préoccupation, avec plus de rythme moyen à élevé que bas, mais l’arrosage sélectif et l’évapotranspiration de la nature (c’est-à-dire le séchage) semblent garder les choses assez justes à Ascot dans l’ensemble. Dans un concours brûlant, j’espère au moins que Thesis pourra se faire une place.

Les sélections de Simon Rowlands…

2.30 Norfolk Stakes – WALBANK (victoire 2pts)

3.05 King George V Handicap – POST IMPRESSIONNISTE (1pt dans chaque sens)

5,00 Britannia Stakes – THÈSE (0,5 pt dans chaque sens)