Conseils Royal Ascot: Simon Rowlands affronte les deux premiers du King’s Stand et Coroebus dans les St James’s Palace Stakes | Nouvelles de la course

Le meilleur pronostiqueur Simon Rowlands a quatre sélections plus une analyse pour la journée d’ouverture de Royal Ascot mardi, en direct sur Sky Sports Racing.

Royal Ascot 2022 promet d’être aussi bon et aussi international que jamais, et démarre en fanfare mardi avec le Enjeux de la reine Anne (2.30), avec officiellement « Le meilleur cheval du monde » à Baaeed.

Le statut de Baaeed, cependant, est menacé après un week-end au cours duquel Jack Christopher et Flightline ont défendu des records invaincus de manière spectaculaire et Jackie’s Warrior a facilement remporté un Grade Two par cinq longueurs, le tout à Belmont Park aux États-Unis.

Il affronte également cette semaine la concurrence de Nature Strip, Bay Bridge, Coroebus et Golden Pal, qui sont déjà tous sur ses talons dans le classement officiel.

Il y a donc peut-être un peu plus qu’une simple victoire en jeu alors que Baaeed entre dans les étals, en direct Sky Sports Racingface à six rivaux et à une cote déjà très longue.

La victoire devrait arriver – non pas que vous me trouverez à le soutenir à des cotes aussi prohibitives – mais une victoire avec une autorité suffisante pour qu’il reste le meilleur chien sur la scène mondiale est un ordre plus grand.

Il doit battre les chevaux qu’il a déjà battus dans les Lockinge Stakes à Newbury – Real World, Chindit et Sir Busker – par des marges encore plus larges que les longueurs de trois et quart, cinq et six et quart qu’il a géré ce jour-là, plus les autres bien sûr.

Une course fortement courue pourrait rendre cela possible, avec le parcours droit raide d’Ascot ajoutant au tri du blé de l’ivraie, mais un tel scénario semble peu probable. Attendez-vous à ce que Baaeed l’emporte, mais pour que ce soit peut-être un peu plus pragmatique que ce qui s’est passé à Belmont. Ce devrait être une montre fascinante, cependant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur William Haggas ne parle pas de comparaisons entre sa star invaincue Baaeed et le grand Frankel alors qu’ils se préparent pour les Queen Anne Stakes à Royal Ascot.



Prendre les deux premiers à King’s Stand

Le Queen Anne est l’une des trois courses du groupe 1 sur la carte, les autres étant les Enjeux du stand du roi (3.40) et le Enjeux du palais St James (4.20).

Le premier met en vedette le raider américain brillamment rapide Golden Pal et le challenger australien légèrement plus mesuré, mais tout aussi capable, Nature Strip, ainsi que des coureurs d’Irlande et de République tchèque.

Les autres peuvent avoir du mal à se faire une place contre ces deux nommés, mais nous avons déjà vu comment les sprints sur ce parcours peuvent tomber dans les genoux de chevaux qui jouent aux tortues contre les lièvres des premiers.

Le King’s Stand de l’année dernière a entraîné une accélération du rythme qui a fait pour Battaash et récompensé l’Oxted plus patiemment monté, tandis que Golden Pal lui-même a capitulé à Nunthorpe à York l’année dernière, remporté par Winter Power, après avoir traversé les premières étapes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur Chris Waller espère briser une disette de dix ans pour les Australiens à Royal Ascot lorsque Nature Strip affrontera le sprinteur vedette américain Golden Pal dans les King’s Stand Stakes de mardi.



Cela pourrait valoir la peine de tenter sa chance avec Mooneistepour qui une course solide de cinq stades peut être idéale, et qui vient ici après une seconde encourageante à six stades au Curragh la dernière fois, une course qu’elle avait l’air de gagner jusqu’à ce que son effort s’épuise tard.

Il y a un doute sur sa capacité à gérer le terrain à Ascot si cela s’avère vraiment rapide, donc une victoire plutôt qu’un pari à sens unique est conseillée. Mais Mooneista a ce qui semble être un bon tirage au stand 14 sur 18 (Golden Pal est au 13 et Nature Strip au 10) et le cool Colin Keane en tête.

Cela devrait être tout un spectacle. Le clignotement n’est pas recommandé !

Lusail imaginait s’il était dégagé des problèmes de circulation

Le St James’s Palace Stakes tourne autour de ce que vous pensez de Coroebus, vainqueur des 2000 Guinées à Newmarket. Il avait l’air bien ce jour-là, scellant l’affaire d’un beau tour de pied, mais on peut se demander s’il mérite vraiment d’être pari dans un peloton de 13 qui comprend des rivaux accomplis et très prometteurs.

De plus, je serais assez confiant que Lusail aurait terminé plus près que sixième ce jour-là s’il n’avait pas légèrement raté le départ et rencontré du trafic en tentant de passer. Il s’était également bien formé lorsqu’il n’était jamais plus proche de Perfect Power dans le Greenham à Newbury.

Loin d’être un stayer douteux, Lusail a peut-être besoin d’un mille maintenant, et les tactiques de hold-up employées sur lui devraient être plus faciles à exécuter sur ce parcours, avec sa finition raide.

La paire formée par William Haggas, Maljoom (forte course tardive pour remporter les 2000 Guinées allemandes la dernière fois) et My Prospero sont prometteuses mais semblent prendre trop de parts de marché.

La Enjeux de Coventry (3.05) est un simple groupe deux, mais qui a produit de très bons chevaux de deux ans au fil des ans (bien que moins souvent récemment).

Image:

Lusail a été vu pour la dernière fois en terminant sixième des 2000 Guinées à Newmarket





La paire formée par Aidan O’Brien de Blackbeard et Age of Kings a déjà montré une forme utile et est naturellement populaire dans les paris, mais j’aurais Force perse devant eux et les autres.

Il a été un impressionnant vainqueur du Brocklesby à Doncaster en mars, lorsque les sections ont montré qu’il valait une longueur supplémentaire ou deux sur sa marge de quatre et trois quarts, et il a bien fait le travail contre seulement deux rivaux à Newbury le mois dernier.

Il est important de noter que Persian Force a déjà fait preuve de polyvalence tactique, de près à Doncaster puis à Newbury, et cela semble un avantage dans une course dans laquelle certains des autres ont jusqu’à présent regardé les types « pointer et tirer ».

Les deux handicaps qui restent en retard sur la carte – le Enjeux d’Ascot (5.00) et Enjeux de cheval en cuivre (6.10) – semble délicat (Rock Eagle et Stowell peuvent bien aller), mais le Enjeux de Wolferton (5.35) chatouille ma fantaisie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Stickels, directeur de course à Ascot, dit que les choses vont de bonnes à fermes, bonnes par endroits avec des arrosages en cours avant une prévision chaude et sèche pour la réunion royale de cinq jours, en direct sur Sky Sports Racing à partir de mardi.



Aristia a une forme aussi bonne que n’importe quelle autre mais reçoit du poids sur ses 15 rivaux en raison du fait qu’elle est une pouliche et qu’elle n’a pas remporté de Listed/Groupe Trois récemment.

Elle aurait peut-être été un peu flattée de battre une Alpine Star qui ne restait pas à York l’année dernière, mais elle a dûment couru la smart Lilac Road à une demi-longueur dans un groupe deux sur le même parcours lors de sa réapparition le mois dernier.

Aristia ne réussit peut-être pas autant dans un domaine de cette taille, mais elle est très utile et pourtant largement ignorée sur le marché. Un petit pari semble en valoir la peine.

Les sélections de Simon Rowland…

3.05 Royal Ascot – Force perse (1pt gagnant)

3.40 Royal Ascot – Mooneiste (gain de 0,5 pt)

4.20 Royal Ascot – Lusail (0,5 pt dans chaque sens)

5.35 Royal Ascot – Aristia (gain de 0,5 pt)