Conseils randonnées, conseils cancer et ménopause : La semaine en Bien+Être

Les lectures incontournables de cette semaine : Ces conseils fondés sur la science peuvent vous aider à gérer conflits dans les relations

Le lait cru est la dernière mode en matière de santé. Les experts s'en inquiètent peut propager la grippe aviaire. Conseils de randonnée d'un expert en sentiers Cette semaine, j'ai parlé avec Shilletha Curtis, auteur du nouveau livre « Pack Light : A Journey to Find Myself ». C'est cette période de l'année où de nombreuses personnes entreprennent des randonnées d'une journée ou des randonnées d'une nuit planifiées de longue date sur des sentiers célèbres. Shilletha a eu d'excellents conseils sur la façon de préparer et de planifier une randonnée. Voici quelques-uns de ses conseils et de ses expériences :

Rejoignez un groupe de randonneurs : Les groupes de randonnées sont en or. Vous pouvez rencontrer d’autres personnes partageant les mêmes idées et vous ne savez jamais ce que vous pourriez apprendre. J’ai appris à cuisiner parce que je suis allé à Culver’s Gap avec un groupe de randonneurs du nord de Jersey. Randonner à plusieurs vous offre une ouverture sur ce monde et permet de capitaliser sur l’expérience de la randonnée dans un endroit sécuritaire. Pour les personnes de couleur, il existe des groupes de randonnées comme Packeurs noirs, Des hottes aux bois et Afro en plein air. La randonnée n’est pas réservée aux Blancs. Dissipons ce mythe.

Apprenez à utiliser vos bâtons de randonnée : Utiliser correctement les bâtons de randonnée est important. C’est un mouvement différent en montée ou en descente. La majorité des gens autour de moi lorsque je fais de la randonnée n’ont aucune idée de comment utiliser leurs bâtons. Regardez une vidéo YouTube. Il m’est arrivé d’apprendre de quelqu’un de mon groupe de randonneurs.

Faites savoir à quelqu’un où vous êtes : Il est très important de s’enregistrer. Laissez un itinéraire à un ami et prévoyez de vous enregistrer avec lui. Si vous ne vous présentez pas après une certaine heure ou date, ils en informeront les services de recherche et de sauvetage.

Faire du bruit: Faites-vous connaître dans la forêt pour que les animaux sachent que vous passez. Dites : « Hé, ours, je sais que tu es là-bas ! Bonjour la nature ! » Tout ce qui vous rend heureux, même si c’est un « Woo ! » bruyant.

N’essayez pas de sentir bon : N’allez pas en forêt avec du parfum ou du déodorant. Ce n’est pas une odeur naturelle pour la forêt et elle attire les ours.

Apportez un appareil GPS : J’attache un petit Garmin à mon sac à dos que je peux utiliser pour m’enregistrer avec des amis ou appeler à l’aide. La fois où je suis tombé dans le ravin de glace et où j’ai dû être secouru, j’avais un piolet et un Garmin. J’ai pu me sauver parce que je pouvais communiquer avec les sauveteurs et rester calme. Je porte également un Garmin lors de randonnées d’une journée. Quelque chose d’aussi simple qu’une cheville cassée peut être grave si personne n’est présent.

Elle a encore bien d’autres bons conseils. Vous pouvez le lire en cliquant sur ce lien.

Au cas où vous l’auriez manqué, j’ai eu aujourd’hui un chat en direct très amusant en répondant à des questions sur la ménopause. Les questions des lecteurs étaient formidables. Il est décevant d’apprendre combien de femmes n’ont pas reçu de soins satisfaisants de la part de leurs prestataires de santé – en grande partie parce que ceux-ci ne semblent pas informés.

L’un des principaux points à retenir de ma conversation était l’importance pour les femmes de se sentir habilitées à poser des questions et à rechercher des prestataires instruits. Heureusement, la North American Menopause Society dispose d’un excellent site Web à l’adresse ménopause.orgqui vous permet d’effectuer une recherche par code postal pour trouver un prestataire qualifié près de chez vous.

Voici l’une des questions dont nous avons discuté.

J’ai 44 ans et c’est comme si un interrupteur s’était déclenché l’année dernière : je suis TELLEMENT grincheux. (Cela peut aussi être dû à la politique/aux élections, ou peut-être que ce sont des facteurs exacerbants.) Cela coïncide avec le fait que mes règles deviennent plus abondantes et plus rapprochées. Un ami a suggéré – gentiment, à distance – que l’irritabilité pourrait être la périménopause. Si oui, y a-t-il quelque chose qui puisse aider ? Ou dois-je simplement suivre une thérapie et/ou émigrer ?? Je demande pour moi, mon pauvre conjoint et mon chien, qui aimeraient se débarrasser de leur manteau d’hiver comme d’habitude sans se faire poignarder les yeux de votre serviteur.

Les femmes dans la trentaine et la quarantaine remarquent des changements liés à la périménopause, tels que de la fatigue et de l’irritabilité, mais les médecins rejettent souvent leurs plaintes. Il y a des recherches fascinantes menées par le consortium de recherche Les femmes vivent mieux qui a demandé à plus de 1 300 femmes âgées de 35 à 55 ans de répondre à des questions sur leurs cycles menstruels, leur stress, leur santé globale et leur bien-être. Et ils ont demandé aux femmes à quelle fréquence elles déclaraient « ne pas se sentir comme elles-mêmes ». Il s’avère que prononcer la phrase « Je ne me sens tout simplement pas comme moi-même » peut en fait être un indicateur clinique fiable qu’une patiente présente les premiers signes de périménopause. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, nous avons écrit une histoire à ce sujet : Vous ne vous sentez pas vous-même ? Cela pourrait être la périménopause.

La bonne nouvelle est qu’il existe des traitements sur ordonnance et non médicaux qui peuvent aider. La thérapie cognitivo-comportementale peut par exemple être une option. Ce qui est important ici, c’est que vous devez réaliser et croire que se sentir grincheux n’est pas un défaut de caractère : cela peut être dû à des changements dans la chimie de votre corps.

Demandez de l’aide pour trouver un soulagement, mais accordez-vous également une pause. Jetez un œil à votre vie et demandez-vous si vous en faites trop. Y a-t-il des responsabilités dont vous pouvez vous débarrasser ou des amis à qui vous pouvez demander de l’aide ? Je pense qu’une grande dose d’auto-compassion est également de mise ici. Pour moi, pendant les périodes de stress élevé, prendre un moment et me demander « De quoi ai-je besoin en ce moment ? est un moyen utile d’être gentil avec moi-même et de sortir d’une humeur irritable en identifiant la source de mon mécontentement. Et ce qu’il y a de bien avec les chiens, c’est qu’ils vous aiment quoi qu’il arrive !

Vous pouvez lire le chat complet en cliquant sur ce lien. Et n’oubliez pas de me rejoindre la semaine prochaine pour une nouvelle discussion.

La mère d’un oncologue avait un cancer. Voici ses conseils.

Ma belle-mère a récemment reçu un diagnostic de cancer. Quelles mesures les patients comme elle devraient-ils prendre pour s’assurer qu’ils reçoivent les meilleurs soins ?

Lorsque ma mère m’a appelé pour m’annoncer son diagnostic de cancer du poumon en 2017, mon cerveau avait du mal à suivre ce que mes oreilles entendaient. Les phrases sont venues en fragments isolés : « ombre sur une radiographie pulmonaire », « le médecin dit que j’ai besoin d’une biopsie » et « malin ». Soudain, je me suis retrouvé dans le drame du cancer, jouant un rôle inconnu : plutôt qu’un oncologue fournissant calmement des informations, contextualisant un diagnostic et élaborant un plan de traitement, j’étais le fils d’un patient, essayant d’obtenir des réponses.

Au cours des jours suivants, une fois le choc passé, j’ai aidé ma mère à élaborer un plan. Voici ce que nous avons trouvé et ce que je conseille à mes propres patients de faire, notamment obtenir un deuxième avis d’un pathologiste, qui examine les tissus du corps pour distinguer les tissus normaux des anormaux.

De nombreux patients sautent cette étape, mais des erreurs peuvent se produire. Dans un étude mes collègues et moi avons mené une enquête par l’intermédiaire des National Institutes of Health, qui a impliqué plus de 900 patients suspectés de syndromes myélodysplasiques, d’un cancer de la moelle osseuse, des pathologistes experts dans cette maladie n’étaient pas d’accord avec le diagnostic posé par des pathologistes qui n’étaient pas experts dans le diagnostic 20 pour cent du temps.

Plus inquiétant encore, 7 % des patients ayant reçu un mauvais diagnostic ont également reçu un mauvais traitement pour leur cancer.

C’est pourquoi il est tout aussi important de demander un deuxième avis à un pathologiste, pour confirmer le diagnostic, qu’à un oncologue pour vérifier le meilleur plan de traitement.

Lisez le reste de notre chronique Demandez à un médecin en l’oncologue Mikkael A. Sekeres ici.

Voici quelques éléments qui nous ont apporté de la joie cette semaine.

Vous voulez en savoir plus sur les snacks « joie » ? Notre chroniqueur Brain Matters Richard Sima explique. Ouious pouvez aussi lis cette histoire comme une bande dessinée.