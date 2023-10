Le succès peut être formidable. Mais cela peut aussi s’accompagner d’autres émotions.

« Il est crucial de comprendre que la réalisation de « grands objectifs » impliquera un certain degré de chagrin et de perte », explique Frank. “Pourquoi? Lorsque nous sommes en meilleure santé, plus heureux et plus performants, nos relations changent, la pression augmente et la familiarité et le confort… sont remis en question.

C’est souvent un ajustement. « Si nous nous concentrons uniquement sur les avantages et nions les coûts du changement de comportement, il est peu probable que nous tenions nos résolutions », déclare Frank.