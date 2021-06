Conseils Pride 2021 pour célébrer en personne ou virtuellement avec des amis

Bien que la fierté LGBTQ soit célébrée toute l’année par le biais de la représentation médiatique, de la musique et du plaidoyer, juin marque le Mois de la fierté, un moment où les communautés célèbrent et unissent leurs forces.

L’année dernière, en raison de COVID-19, d’énormes célébrations normalement remplies de musique, de conversations et de couleurs vives ont été annulées, et les fêtes et événements en ligne ont pris le relais. Les organisations ont constaté une augmentation de l’isolement et de la solitude au sein de la communauté LGBTQ quand les gens étaient incapables de célébrer avec les autres.

Bien que la fierté ait été bouleversée l’année dernière, cette année sera un mélange de conversations en ligne et d’étreintes physiques, montrant qu’il est plus important que jamais de chérir la communauté.

« Exprimez-vous » et « enrichissez-vous » avec la fierté

Pour certaines personnes, cette année peut être leur première célébration de la fierté depuis leur sortie pendant la pandémie.

Ressource de prévention des crises et du suicide pour les jeunes LGBTQ Le Trevor Project a entendu des jeunes LGBTQ qui ont fait leur coming out pendant la pandémie, certains étant contraints de retourner au placard et ayant du mal à naviguer dans leur nouvelle identité.

Sur la base de leur travail, l’organisation a signalé que les jeunes LGBTQ étaient déjà physiquement isolés des communautés accueillantes ou se sentaient exclus de la fierté dans le passé.

Carrie Davis, responsable communautaire en chef, a déclaré que de nombreuses personnes sont isolées des communautés affirmatrices, faisant du Mois de la fierté de cette année une opportunité de prendre soin de soi et d’explorer soi-même.

« Assistez à un défilé virtuel de la fierté, à un festival ou à un spectacle de dragsters. Exprimez-vous à travers l’art », explique Davis. « Enrichissez-vous avec la littérature, l’histoire et la culture LGBTQ. La clé est qu’il n’y a pas qu’une seule façon de célébrer la fierté. »

Davis conseille aux personnes LGBTQ de penser en dehors des fêtes et des défilés, mais plutôt de célébrer la fierté d’une manière authentique, unique et partagée avec des personnes qui montrent de l’amour et du soutien.

Des organisations telles que Human Rights Campaign aborderont Pride en incluant des événements virtuels mettant en vedette des voix de la communauté sur des problèmes urgents et des moyens de plaider en faveur du changement.

Le président Alphonso David a déclaré que le but des vidéos est d’offrir des expériences joyeuses mais éducatives. « Nous espérons que nos offres rassembleront notre communauté à travers une célébration joyeuse et en organisant notre activisme pour vaincre les menaces qui pèsent sur notre communauté », a-t-il déclaré.

David encourage les nouveaux arrivants de Pride à se connecter avec la grande communauté LGBTQ via des guides de recherche d’organisations ou les médias sociaux. Il pense qu’il est important de rester impliqué même dans un espace virtuel.

« Décidez ce qui vous convient, qu’il s’agisse d’une soirée dansante virtuelle, d’une fierté d’affinité ou d’une discussion sur l’importance de centrer la justice trans et raciale dans notre combat pour la libération ; ce mois-ci proposera de nombreux types d’engagements différents », a déclaré David.

La fierté hybride est-elle là pour rester ?

Landon Shonuff-is Hall, un résident de la Caroline du Sud âgé de 35 ans, s’est souvenu de sa première expérience Pride en Colombie en tant qu’opérateur de stand pour son entreprise. Il aimait voir tout le monde exprimer sa fierté et son homosexualité de différentes manières à travers les vêtements, le maquillage et plus encore.

Hall n’a pu participer à aucun événement virtuel l’année dernière, mais à mesure que les zones rouvriront, il pense que davantage d’événements seront organisés–personne et incorporer des aspects virtuels qui ont bien fonctionné l’année dernière. Certaines activités réussies que Hall a vues comprenaient des emplacements principaux pour que les gens puissent se rencontrer en petits groupes, qui, selon lui, continueront de tenir compte des préférences personnelles.

« Je prévois d’aller à notre fierté du nord de l’État encore plus tard cette année lorsque nous l’aurons et j’espérais trouver quelque chose pas trop loin ce mois-ci », a déclaré Hall. « C’est formidable de voir que nous avons ces événements dans toutes les régions de l’État. »

L’Equality Institute de Chicago a constaté l’impact positif des événements Pride sur l’engagement communautaire et l’activisme pendant une période de troubles sociaux.

La directrice générale Bernadette Smith se souvient de sa première fierté à Boston après son premier baiser avec une fille. « C’était quelques mois après l’acceptation réticente de ma mère et de nombreuses années avant que je comprenne comment je voulais me montrer dans le monde. »

Pendant longtemps, la plupart des personnes qu’elle connaissait qui étaient lesbiennes, gays et bisexuelles étaient cisgenres, blanches et valides. Smith ne connaissait pas l’histoire du mouvement et l’héritage de ses dirigeants noirs, bruns et transgenres.

Cependant, elle a constaté que la fierté était plus inclusive l’année dernière et a ouvert de nombreuses opportunités pour les gens. Elle a travaillé avec de nombreuses entreprises à travers le pays et envisage un modèle de fierté hybride à l’avenir.

« Comme il y avait tellement d’options virtuelles de la fierté l’année dernière, je pense que nous allons voir plus de célébrations hybrides de la fierté à l’avenir, où les personnes qui n’auraient peut-être pas déjà assisté à un défilé de la fierté en raison de l’anxiété sociale ou d’autres handicaps peuvent se sentir à l’aise , aussi », a déclaré Smith.

Smith a vu l’importance de faire passer les célébrations virtuelles de la fierté au niveau supérieur en s’étendant aux jeux, au plaidoyer et à d’autres formes d’hommage à la communauté. Quelques conseils qu’elle a donnés :

Une coupe transversale des types d’événements : Ayez des activités qui seront amusantes, que ce soit un bingo drag queen ou une soirée trivia. Passez ensuite à des activités plus éducatives telles que des panels d’alliés et des ateliers individuels.

: Ayez des activités qui seront amusantes, que ce soit un bingo drag queen ou une soirée trivia. Passez ensuite à des activités plus éducatives telles que des panels d’alliés et des ateliers individuels. Soyez attentif à la diversité : Avoir des programmes pour les communautés, y compris les personnes de couleur, les personnes handicapées et les familles. Les défilés traditionnels de la fierté ont exclu ces communautés, qui sont souvent négligées dans l’éducation LGBTQ.

: Avoir des programmes pour les communautés, y compris les personnes de couleur, les personnes handicapées et les familles. Les défilés traditionnels de la fierté ont exclu ces communautés, qui sont souvent négligées dans l’éducation LGBTQ. Faites-en plus avec les soirées de surveillance: Au lieu de la soirée de veille normale, organisez de petits événements autour du mois de la fierté, y compris des clubs de lecture ou des rassemblements cinématographiques.

