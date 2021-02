Conseils pratiques pour vous permettre de prendre l’habitude de lire des livres

Si vous souhaitez prendre l’habitude de lire des livres, il existe quelques conseils qui vous aideront à intégrer cette activité à votre style de vie. Par exemple, choisissez un livre qui vous intéresse et mettez en place des horaires de lecture dédiés tout au long de la journée.

Prendre le temps de savourer l’écrit n’est pas toujours facile. Surtout après une longue journée de travail. Voici quelques conseils simples pour vous assurer d’ouvrir et de dévorer le livre que vous venez d’acheter.

Changer ses habitudes

Pour réussir à lire davantage, il n’y a vraiment pas de secret. Vous devez faire de la lecture une priorité dans votre vie quotidienne. Cette activité doit trouver sa place dans votre journée entre vos différentes activités, quitte à renoncer à certaines choses. Répondez simplement à cette question: « Je veux en savoir plus, comment trouver l’heure? » Si votre réponse est quelque chose comme « Je ne peux pas parce que j’ai telle ou telle activité », alors la lecture n’est pas votre priorité. En revanche, si vous êtes prêt à modifier, déplacer ou annuler «telle ou telle activité», alors vous êtes déjà sur la bonne voie.

Selon une étude menée par l’University College London (UCL), il faut en moyenne 66 jours pour apprendre une nouvelle routine. En fait, plus votre habitude de lecture est importante pour vous, plus il vous sera facile de l’intégrer à votre routine. Si vous partez de zéro, le chemin peut être plus difficile, mais pas insurmontable.

Fermez les livres qui ne vous intéressent pas

« Vous devez absolument lire ce livre » ou « vous n’avez pas lu ce livre? C’est un must! » Ces types de déclarations reviennent dans les cercles sociaux concernant tout type de travail culturel et doivent être mis de côté pour le moment. Pour revenir à la lecture, il n’y a rien de plus important que de lire les livres tu vraiment profiter. Si vous aimez la fantaisie, lisez ce genre de fiction. Si vous vous sentez attiré par les livres d’auto-assistance, allez-y. N’essayez pas de reprendre la lecture avec des livres dits classiques ou incontournables dans lesquels vous devrez déployer d’énormes efforts. Si vous trouvez que vous n’aimez pas un livre, permettez-vous de le fermer et d’en ouvrir un autre. Au mieux, vous y reviendrez un jour heureux de le lire, au «pire», il servira de décoration dans votre bibliothèque et vous pourrez fièrement vous considérer comme tsundoku sensei.

Privilégiez des périodes de lecture courtes

La pandémie mondiale a entraîné des niveaux plus élevés de stress et d’anxiété pour beaucoup, ce qui peut entraîner un manque de concentration – ce qui est nécessaire pour lire un livre. Par conséquent, ne commencez pas à lire un tome de 800 pages en un après-midi. Prenez 15 à 20 minutes pour vous consacrer pleinement à l’activité. Si vous utilisez les transports en commun, par exemple, le trajet aller-retour au travail peut être une bonne partie du temps à y consacrer. C’est aussi un moyen de faciliter l’introduction de la lecture dans votre nouveau quotidien.