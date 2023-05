Conseils pour voyager avec des enfants en avion

Katrina Epp, qui se décrit elle-même comme « Pilot Mom », partage des conseils sur les voyages en avion avec des enfants.

L’ancienne hôtesse de l’air et pilote actuelle a lancé un blog de hacks de voyage parental après un vol difficile avec l’un de ses fils. À l’approche des vacances d’été, Epp a partagé certains de ses conseils sur Your Morning Monday de CTV.

Même avant le trajet vers l’aéroport, dit Epp, la préparation des enfants est importante. Elle suggère de construire ensemble ce qu’elle appelle un « sac de vol ».

« Quand ça sort, il sait qu’il est temps, et nous le remplissons de jouets », a déclaré lundi Epp à Your Morning de CTV. « Nous irons dans notre friperie locale et trouverons des jouets de meilleure qualité et moins chers qui ne vont pas s’effondrer en une minute. »

Epp dit qu’elle conserve également différentes collations dans le sac de vol de son enfant, avec des recharges stockées dans les bagages à main des adultes.

Quand c’est le jour du voyage, une règle « évidente » mais utile, dit Epp, est d’arriver tôt à l’aéroport.

« Si l’heure à laquelle vous devez vous y rendre est une heure et demie à l’avance, donnez-vous plus de temps », a-t-elle déclaré. « Je dirais peut-être accordez-vous une demi-heure supplémentaire juste pour vous orienter. Vous allez vous remercier et être un peu plus détendu, surtout si vous voyagez avec des enfants. »

Il existe des «zones pour enfants» désignées dans de nombreux aéroports à travers le Canada, dit Epp, qui permettent aux enfants de faire de l’exercice avant de rester assis pendant des heures sur leurs vols.

Parfois remplies de piscines à balles et de toboggans, les petites zones sont des endroits sûrs où les enfants peuvent courir.

« Souvent, ils sont sur le thème de l’aviation, ou sur le thème de cette ville ou de ces villes », a-t-elle déclaré. « Les tout-petits et les tout-petits peuvent aller de l’avant et brûler de l’énergie avant de monter dans l’avion et le faire en toute sécurité également. »



