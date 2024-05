Conseils pour vous assurer de ne laisser aucun animal derrière vous lorsque vous fuyez un incendie de forêt

(Getty Images)

« Emportez cette trousse d’urgence lorsqu’une catastrophe ne survient pas afin d’avoir le temps de vous préparer, d’être méthodique, de penser à tout ce dont vous pourriez avoir besoin et à toutes les situations possibles qui pourraient survenir », a déclaré Byrne.

Elle a noté que les petits animaux tels que les chats, les cobayes, les lapins et les gerbilles devraient être gardés en toute sécurité dans une cage de transport, que les oiseaux devraient être couverts avant d’être placés dans une cage de transport et qu’un chien devrait « toujours » être sur un harnais avec un collier muni d’une pièce d’identité. des étiquettes et une laisse.

Pour les animaux de plus grande taille, vous « avez absolument besoin d’un plan d’évacuation à l’avance », a ajouté Byrne. Il s’agit notamment des chevaux, des moutons, des vaches et des lamas.

« Mais si, pour une raison quelconque, vous devez évacuer immédiatement et que vous ne pouvez pas emmener ces plus gros animaux avec vous, il est essentiel qu’ils ne soient pas enfermés, ni enfermés, ni attachés, afin qu’ils puissent courir et échapper aux flammes, et en fait avoir une chance de survivre », a déclaré Byrne.

(© Scott Lewis/Soumis à MétéoMédia)