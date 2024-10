Conseils pour une retouche photo plus facile et plus efficace

Pour beaucoup, le montage est une relation amour-haine. Pour certains, c’est la meilleure partie de la photographie. Pour d’autres, cela ressemble à une corvée. Il est essentiel de trouver un moyen de rendre le processus agréable et efficace, tout en maintenant la cohérence de l’apparence de vos images.

Venant de chez vous Mitch Lallycette vidéo pratique partage quelques stratégies qui l’ont aidé à adopter la retouche photo et à rester cohérent. Une astuce simple mais efficace consiste à utiliser la vue de référence dans Lightroom. Cet outil vous permet de conserver une image de référence visible pendant que vous la modifiez, ce qui permet de maintenir des tons et des styles cohérents dans l’ensemble d’un catalogue. Lally recommande de mettre en place une grille de référence de vos modifications préférées ou de créer un mood board dans Canva pour servir de guide visuel. C’est un moyen simple de rester sur la bonne voie et d’éviter les changements de style qui se produisent lors de l’édition d’un grand nombre d’images.

La conservation, ou la sélection des images qui parviennent au montage final, est une partie essentielle du processus. Lally souligne que retoucher des centaines de photos à partir d’une seule séance n’est ni efficace ni durable. Au lieu de cela, affiner votre sélection réduit le temps passé dans Lightroom et vous aide à vous concentrer sur la création d’un ensemble cohérent d’images.

Un autre point clé abordé par Lally est l’importance de la subtilité dans le montage. Lightroom propose de nombreux outils qui peuvent pousser votre image dans n’importe quelle direction (clarté, texture, ombres, reflets), mais les utiliser tous en même temps n’est pas nécessairement la meilleure approche. Pour la photographie de portrait, des retouches subtiles qui améliorent sans dominer ont tendance à donner de meilleurs résultats. Une surédition peut entraîner des images peu naturelles, une perte de tons chair lisses et même des artefacts JPEG indésirables lors de la compression et de l’exportation de vos fichiers finaux.

Garder les choses simples et naturelles n’est pas seulement une question d’esthétique, il s’agit également de guider le regard du spectateur. Améliorer chaque détail peut créer des distractions et diminuer l’impact de votre sujet. Évitez les modifications lourdes qui transforment des textures lisses en quelque chose de dur ou de trop net. Si vous recherchez des modifications nettes et discrètes, vos images résisteront mieux sur différentes plates-formes, en particulier lorsque vous devez compresser des fichiers pour le Web.

Le conseil de Lally est simple : utilisez des outils pour rester cohérent, choisissez judicieusement vos images et limitez vos modifications. En intégrant ces pratiques, vous serez sur la bonne voie pour profiter du processus d’édition au lieu de le redouter. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet de Lally.