Conseils pour un souper de Noël sans stress – Shaw Local

C’est la saison pour être occupé. Si organiser le dîner de Noël est sur votre liste de choses à faire cette année, vous pourriez vous retrouver à vous débrouiller encore plus à l’approche des vacances. Mais Hy-Vee Sycamore peut vous aider. Voici quelques conseils pour éliminer le stress de vos préparations de repas de Noël :

1. Allez sans poêle

Vous préférez passer votre temps à discuter plutôt qu’à cuisiner ? Envisagez de commander l’un des plats préparés de Hy-Vee. Les packs de repas des fêtes comprennent des entrées, des accompagnements et des desserts prêts à réchauffer et à manger. Choisissez parmi des entrées telles que la dinde, le bœuf ou le jambon, et accompagnez-les d’accompagnements comprenant de la purée de pommes de terre, de la farce ou du maïs. Les instructions de chauffage sont incluses. Les traiteurs Hy-Vee peuvent vous aider à déterminer la quantité de nourriture nécessaire pour la taille de votre groupe.

2. Faites-le vous-même

Chez Hy-Vee, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour concocter un délicieux festin des Fêtes. Facilitez-vous la tâche en faisant vos achats via Hy-Vee’s Aisles Online, un service qui permet aux clients de commander des produits d’épicerie pour le ramassage ou la livraison. Besoin d’une boisson festive pour accompagner votre repas ? Inutile de vous arrêter dans un autre magasin, car Hy-Vee propose également une variété de vins, champagnes, spiritueux et cocktails au choix.

3. Laissez-vous inspirer

Vous ne savez pas quoi servir ? Recherchez parmi la collection de centaines de recettes sur le site Web Hy-Vee pour des entrées, des apéritifs et plus encore. Par exemple, une planche à collation festive peut être un excellent ajout à toute célébration. Vous ne savez pas où commencer? Hy-Vee propose des instructions étape par étape sur son site Web à l’adresse www.hy-vee.com pour créer une gamme de planches d’entrées, de collations et de desserts pour les vacances. Ou rendez-vous encore plus facile en commandant une planche préfabriquée de Hy-Vee.

HyVee Sycamore : 2700 Dekalb Ave : Sycamore, IL : 60178 : 815.756.6174