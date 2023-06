Conseils pour trouver un parfum durable

L’eau de Cologne est un excellent moyen d’ajouter un parfum agréable à votre look, mais combien de temps dure-t-elle ? L’eau de Cologne expire-t-elle? Avec les bons conseils, vous pouvez trouver un parfum durable qui vous permet de sentir bon tout au long de la journée.

Dans cet article, nous discuterons de la durée de conservation de l’eau de Cologne, de la façon de savoir si elle a mal tourné et du type d’eau de Cologne qui convient le mieux aux parfums durables. Nous vous proposerons également des conseils pour sélectionner une eau de Cologne adaptée à vos besoins et à votre budget. Alors si vous cherchez un parfum qui ne s’estompera pas au bout de quelques heures, ce guide est fait pour vous !

Définition de Cologne

Cologne est un parfum d’huiles essentielles et d’autres ingrédients tels que l’alcool et l’eau. Les hommes l’utilisent généralement comme après-rasage ou spray corporel. Cependant, il existe une variété de colognes qui plaisent à différents goûts, des parfums frais et boisés aux parfums plus floraux. En comprenant exactement de quoi l’eau de Cologne est composée, nous pouvons mieux comprendre pourquoi elle peut expirer avec le temps.

Le type d’eau de Cologne le plus populaire est appelé Eau de Toilette ou Eau de Parfum, qui contient des huiles synthétiques et naturelles. En dehors de cela, il existe également des eaux fraîches, qui contiennent une faible concentration d’huiles essentielles, et des extraits de parfum, qui se composent uniquement d’huiles essentielles et qui durent généralement le plus longtemps de tous les types. Enfin, les sprays corporels pour hommes ont généralement les parfums les plus courts en raison de leur forte teneur en alcool.

Cologne expire-t-elle?

Comme la plupart des produits, les eaux de Cologne peuvent expirer en raison de l’oxydation ou de l’évaporation des ingrédients qu’elles contiennent au fil du temps. Les principaux composants qui peuvent détériorer les parfums sont les extraits d’huiles naturelles comme les parfums d’agrumes et de fleurs et les molécules de musc synthétique dans certaines variétés d’Eau de Toilette. S’ils sont suffisamment exposés à l’air, à la lumière ou à la chaleur, ces ingrédients peuvent perdre leur odeur ou devenir rances avec le temps.

Différents types d’eau de Cologne ont des dates d’expiration différentes en raison de leur composition : l’eau de parfum dure généralement jusqu’à 3 ans, tandis que l’eau fraîche peut durer de 1 à 2 ans, et les extraits de parfum jusqu’à 5 ans en raison de leur faible concentration en huiles essentielles. plus résistant à l’oxydation. Les vaporisateurs corporels pour hommes ont tendance à expirer rapidement car ils contiennent des concentrations d’alcool beaucoup plus élevées qui s’évaporent plus rapidement que les autres ingrédients présents dans d’autres types d’eaux de Cologne.

Conseils pour faire durer Cologne plus longtemps

Comme mentionné précédemment, une façon de faire durer votre eau de Cologne plus longtemps est de la conserver à l’abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur. L’exposition à ces éléments peut provoquer une évaporation plus rapide des huiles de votre parfum, ce qui les conduit à expirer plus tôt que prévu. Assurez-vous également que votre bouteille a un couvercle étanche qui ne laisse pas entrer trop d’air dans la bouteille. Sinon, votre parfum pourrait être compromis par une exposition à trop d’oxygène ou à d’autres facteurs environnementaux, tels que la poussière ou les débris qui y pénètrent pendant le stockage dans votre armoire ou votre placard de salle de bain.

Lors de l’achat d’une nouvelle bouteille d’eau de Cologne, assurez-vous d’acheter auprès d’un détaillant fiable tel que Sephora, Ulta Beauty, Nordstrom Rack, etc., en qui vous avez confiance pour offrir des produits authentiques avec de bonnes mesures de contrôle de la qualité en place afin que vous ne gaspiller de l’argent sur des parfums périmés qui ne dureront pas longtemps de toute façon en raison de leurs ingrédients inférieurs ou de problèmes de processus de fabrication qui peuvent les avoir empêchés de respecter leur durée de conservation annoncée lorsqu’ils sont achetés neufs au prix de détail complet.

Comment choisir un parfum longue durée

Lorsque vous réfléchissez au type de parfum qui convient le mieux à votre style de vie, pensez à l’endroit où vous prévoyez de le porter. Si vous vous retrouvez à de nombreux événements en plein air, un vaporisateur pour le corps pour hommes peut être idéal car ils ont souvent tendance à être moins chers et à fournir des parfums plus courts mais plus audacieux que les variétés traditionnelles d’Eau de Toilette ; Cependant, si vous prévoyez de le porter principalement la nuit pour des sorties romantiques, vous préférerez peut-être une eau de parfum ou même une variété d’extraction pour un parfum plus fort qui persistera tout au long de la soirée sans avoir à être réappliqué toutes les quelques heures comme certaines autres marques proposent avec leurs parfums plus légers comme des gels ou des sprays.

Trouver votre parfum signature n’est pas facile; si possible, essayez d’aller dans les magasins avec des testeurs pour goûter différents parfums jusqu’à ce que vous en trouviez quelques-uns qui correspondent à vos préférences en matière de notes et de niveau de force (Eau de Toilette vs extractions fortes). Pensez également à essayer des bouteilles plus petites si les plus grosses semblent trop chères au début avant de vous engager pleinement ; de cette façon, vous n’aurez pas dépensé trop d’argent pour quelque chose uniquement pour que cela ne fonctionne pas après l’avoir échantillonné.

Lors de la sélection d’un type de parfum, assurez-vous de faire attention non seulement à la date d’expiration indiquée, mais également au niveau de concentration présent dans chaque variété afin qu’elle corresponde à vos besoins. Si vous voulez quelque chose avec une puissance plus durable, assurez-vous d’opter pour une eau de parfum car celles-ci ont généralement des concentrations plus élevées que les sprays ou les gels tout en maintenant un prix raisonnable par rapport à des niveaux d’extraction plus chers.

Conclusion

Il est important de choisir une eau de Cologne qui dure et qui sent bon. Comprenez les différents types d’eau de Cologne et leurs dates d’expiration pour que votre achat dure plus longtemps. Conservez votre eau de Cologne correctement et achetez auprès de détaillants fiables pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre eau de Cologne. Trouvez un parfum qui convient à votre style de vie et à vos préférences personnelles.

