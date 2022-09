Peut-être que vous êtes entre deux emplois ou que vous n’avez pas encore trouvé de plan d’assurance maladie abordable. Bien qu’il soit recommandé à tout le monde d’avoir au moins une assurance médicale, cela peut coûter très cher si votre employeur ne la paie pas. De plus, naviguer sur le marché de l’assurance maladie peut sembler totalement chaotique et angoissant. Environ 10% (PDF) des Américains n’avaient pas d’assurance maladie en 2020, et la plupart de ceux qui n’en ont pas ne sont pas assurés parce qu’ils ne peuvent pas se le permettre ou ne sont pas admissibles à une aide financière dans leur état.

Mais tout le monde a besoin d’aller chez le médecin parfois. Donc que fais-tu?

Premièrement, vous pourriez être admissible à une aide financière de Medicaid en fonction de votre situation et de votre emplacement, et vous pourriez également être admissible à Medicare. Même si vous avez déjà vérifié par le passé, cela vaut la peine vérifier l’éligibilité à Medicaid de votre état puisqu’il a été étendu dans la plupart des États. Vous pouvez également remplir cette demande pour voir à quels programmes d’aide gouvernementale vous avez droit. De plus, il existe des plans qui sont alternatives à l’assurance maladie traditionnelle.

Si ces plans ne vous conviennent pas, vous n’êtes pas à court d’options. Voici des astuces pour obtenir des soins de qualité lorsque vous payez de votre poche.

Profitez des soins préventifs et des dépistages gratuits

Certaines villes ou pharmacies organisent des événements contextuels qui organisent de simples tests sanguins ou des examens de santé. Gardez un œil sur ces événements et profitez-en, car ils peuvent vous aider à garder un œil sur votre santé et, espérons-le, éviter davantage de visites chez le médecin ou d’interventions médicales.

À New York, par exemple, le département de la santé de l’État dit qu’il offre un dépistage gratuit des cancers du sein, colorectal et du col de l’utérus pour les personnes non assurées dans l’état. Si vous avez un problème de santé que vous souhaitez vérifier, rechercher “dépistage/test gratuit près de chez moi” ne serait pas une mauvaise façon de commencer au cas où il y aurait des opportunités à proximité.

Dites toujours à votre médecin et à la réception que vous n’avez pas d’assurance maladie

Le travail des médecins consiste à prendre soin de vous, et cela inclut de s’assurer que vous avez accès aux soins qu’ils recommandent. Avant d’entrer dans les détails de l’endroit où aller pour les soins de santé et quand, c’est une bonne idée de faire savoir à la personne qui vous enregistre pour votre rendez-vous que vous n’êtes pas assuré et que vous paierez de votre poche. De cette façon, ils peuvent vous donner les options de paiement disponibles, qui peuvent inclure un plan de paiement ou une échelle de paiement mobile si vous êtes admissible.

Utiliser la télémédecine pour les soins primaires/les visites chez le médecin non urgentes

La télémédecine ne va nulle part. Et selon quel service que vous utilisez, vous pourriez économiser de l’argent en effectuant une visite chez le médecin en ligne, quel que soit votre statut d’assurance.

Si vous n’avez pas d’assurance maladie, K Health est une bonne option pour les personnes à la recherche de soins primaires généraux. Pour 35 $, vous pouvez prendre rendez-vous avec un médecin pour discuter d’un problème ou gérer une condition préexistante. K Health indique également que vous pouvez démarrer un plan d’abonnement mensuel à partir de 29 $ pour des visites de soins primaires illimitées.

Ce qui distingue K Health des autres services de télémédecine, c’est son outil de recherche de symptômes, qui vous permet de saisir tous vos symptômes et de voir certains des diagnostics les plus courants de personnes présentant des symptômes similaires qui ont reçu un diagnostic officiel.

Une autre bonne option si vous n’avez pas d’assurance maladie est Sésame, qui est un site de télésanté simple pour réserver en ligne un rendez-vous chez le médecin bon marché (parfois aussi bas que 20 $). Leur site Web est conçu de manière à vous permettre magasiner pour un médecinet vous pouvez également planifier un rendez-vous en personne, même si un prix en personne peut être plus élevé.

Allez dans des cliniques sans rendez-vous et magasinez pour en trouver qui ont des échelles salariales

Si vous avez un problème de santé qui nécessite une guérison pratique de la part d’un fournisseur que la télémédecine ne peut tout simplement pas fournir, vous devriez magasiner pour les cliniques sans rendez-vous locales, les centres de santé communautaires ou les établissements de soins de santé similaires. Ces installations seront probablement beaucoup moins chères que de payer de votre poche dans un hôpital ou un cabinet privé, mais vous devez être prêt à payer des frais à l’avance. Une clinique sans rendez-vous populaire pour les non-urgences est la CVS MinuteClinique.

Les cliniques de santé communautaire ont souvent une échelle de paiement mobile disponible si vous ne pouvez pas payer le coût total, mais vous devrez peut-être apporter une preuve d’admissibilité (comme des talons de paie). Heureusement, certaines cliniques communautaires ont une politique « aucun patient refusé par manque de fonds », ce qui est utile si vous ne pouvez pas vous permettre de payer des frais. Vous pouvez rechercher un centre de santé avec des tarifs dégressifs sur ce répertoire fédéral. Certains hôpitaux publics proposent également des tarifs dégressifs.

Certains centres communautaires sont conçus pour desservir certaines populations spécifiques comme les personnes LGBTQ+, les personnes sans logement ou encore les musiciens. Cela vaut la peine de vérifier si l’un d’entre eux s’applique à vous.

Examinez les soins primaires directs

Un autre modèle de soins de santé qui gagne en popularité est soins primaires directsoù vous payer au fournisseur de soins de santé une redevance mensuelle au lieu de la compagnie d’assurance, ce qui peut vous permettre une relation plus profonde avec votre médecin en plus de factures moins chères. Ce modèle devrait bien fonctionner pour de nombreux patients non assurés nécessitant des contrôles réguliers, mais vous pourriez être obligé de subir des tests ou des références supplémentaires, si nécessaire. Voici une carte pour vous aider à trouver une installation DPC près de chez vous.

Aller aux urgences s’il s’agit d’une véritable urgence

Si vous êtes blessé ou si votre vie est en danger, composez le 911 ou rendez-vous directement aux urgences. Indépendamment de votre capacité de payer ou de votre statut d’assurance maladie, les médecins sont légalement tenus de traiter toute personne confrontée à une urgence médicale. Bien que les factures médicales puissent être intimidantes, votre santé vaut plus que n’importe quel montant en dollars.

Lors de votre enregistrement ou de votre départ, vous pouvez dire à la réception que vous n’êtes pas assuré et ils peuvent vous aider à établir un plan de paiement. Vous devez également informer votre médecin que vous n’êtes pas assuré au cas où cela changerait et suggérerait un rendez-vous de suivi ou un plan de soins de suivi, si vous en avez besoin.

Si vous rencontrez une urgence médicale et que votre vie (ou une partie de votre corps) est en danger, rendez-vous aux urgences. Les médecins vous stabiliseront et vous traiteront quelle que soit votre capacité de payer. Si vous rencontrez un problème de santé moins urgent (mais toujours assez urgent), les centres de soins d’urgence sont généralement beaucoup moins chers que les urgences et peuvent traiter des problèmes tels que les entorses, les plaies et les douleurs non mortelles.

Négociez lorsque vous recevez la facture médicale

Si vous recevez la facture par la poste et que vous êtes surpris de voir ce qu’elle contient, appelez l’hôpital et demandez une version détaillée, ou examinez tous les frais pour vous assurer que vous avez été correctement facturé. Ensuite, si vous ne pouvez toujours pas payer, voyez s’ils vont le baisser.

S’ils ne peuvent pas le réduire, demandez à établir un plan de paiement. Dites-leur ce que vous êtes capable et prêt à payer, et quelqu’un du service de facturation pourra très probablement régler le problème avec vous.

Faites vos recherches avant le rendez-vous pour ne pas accepter des tests inutiles

L’époque des diagnostics WebMD est révolue : si vous savez comment les rechercher, de nombreuses informations crédibles sur la santé sont accessibles au public en ligne. Il est important de ne pas paniquer en vous diagnostiquant un cancer lorsque vous tapez vos symptômes de maux de tête. Mais nous avons parcouru un long chemin en 2022, et certains des conseils et des recherches qui éclairent les diagnostics et les traitements à jour pour les maladies courantes ne sont qu’à une recherche sur Internet, avec des aperçus d’organisations médicales réputées.

Par exemple, si vous avez besoin d’aller chez le gynécologue, vous pouvez trouver des informations sur différents sujets de santé reproductive dans le Collège américain des obstétriciens et gynécologues, qui est une grande faculté de médecine qui aide à guider la norme de soins pour la pratique des OB-GYN aux États-Unis. La Académie américaine de pédiatrie aide à guider les normes de soins aux États-Unis pour les travailleurs de la santé qui traitent les enfants.

Les grands systèmes hospitaliers, comme le Clinique de Cleveland et le Clinique Mayo, sont également de bonnes sources en ligne à consulter avant un rendez-vous pour voir quel pourrait être le traitement recommandé pour votre problème de santé, afin que vous ne soyez pas complètement pris au dépourvu par un test (ou vous pourriez voir si une autre option de traitement pourrait être plus abordable mais tout aussi efficace). La Groupe de travail américain sur les services préventifs est une autre institution à laquelle vous pourriez vous référer pour des tests et des soins préventifs. Et celui que nous connaissons tous depuis la pandémie : le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies met constamment à jour ses orientations sur les maladies et la santé publique.

Ce ne sont là que quelques sources qui s’appuient sur des informations médicales actuelles. Pendant que vous effectuez une recherche en ligne, assurez-vous de vérifier la date sur la page qui indique la dernière publication de l’article ou de la page. Ces collèges et instituts mettent continuellement à jour les conseils et les informations sur la santé pour refléter les nouvelles recherches sur le traitement des patients.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.